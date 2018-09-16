Тайфун "Мангхут", ранее на этой неделе ударивший по Филиппинам, в воскресенье обрушился на провинцию Гуандун на юге КНР, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

В частности, тайфун затронул город Тайшань.

Тайфун сопровождается проливными дождями и сильным ветром, порывы которого достигают 162 км/ч.

Ранее власти КНР ввели в регионе наивысший уровень опасности и эвакуировали в Гуандуне около 500 тыс. человек. В свою очередь администрация Гонконга советовала жителям в целях безопасности держаться подальше от бухты Виктория.

Власти отменили почти все авиарейсы в Гонконг и из него. Также было прекращено движение по высокоскоростным железнодорожным магистралям, и отменены занятия в школах.

АП отмечает, что тайфун "Мангхут", считающийся наиболее масштабным за этот год, ранее привел к гибели не менее 28 человек на Филиппинах.