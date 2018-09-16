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Дальнее зарубежье 16.09.2018 14:39

Тайфун "Мангхут" достиг южного побережья Китая

Тайфун "Мангхут", ранее на этой неделе ударивший по Филиппинам, в воскресенье обрушился на провинцию Гуандун на юге КНР, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

В частности, тайфун затронул город Тайшань.

Тайфун сопровождается проливными дождями и сильным ветром, порывы которого достигают 162 км/ч.

Ранее власти КНР ввели в регионе наивысший уровень опасности и эвакуировали в Гуандуне около 500 тыс. человек. В свою очередь администрация Гонконга советовала жителям в целях безопасности держаться подальше от бухты Виктория.

Власти отменили почти все авиарейсы в Гонконг и из него. Также было прекращено движение по высокоскоростным железнодорожным магистралям, и отменены занятия в школах.

АП отмечает, что тайфун "Мангхут", считающийся наиболее масштабным за этот год, ранее привел к гибели не менее 28 человек на Филиппинах.

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Тэги: КИТАЙ, ТАЙФУН, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]