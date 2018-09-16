В МИД Ирана приветствовали избрание спикера парламента Ирака

МИД Ирана в воскресенье одобрил избрание накануне спикера парламента Ирака и его первого заместителя, передает агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

Агентство напоминает, что новым спикером парламента стал экс-губернатор провинции Анбар суннит Мухаммед Аль-Хальбуси, которого поддерживает командир шиитских военизированных формирований, лидер альянса "Фатх" Хади аль-Амири, близкий к Тегерану. Первым заместителем спикера был выбран Хасан Карим - сторонник шиитского богослова Муктады ас-Садра, чей блок "ас-Сауйрун" одержал победу на майских парламентских выборах в Ираке.

"Исламская республика Иран поддерживает решения иракского народа избрать этих делегатов", - приводит АП слова представителя МИД Ирана Бахрама Касеми.

"Мы надеемся, что вскоре станет свидетелями выборов президента и премьер-министра - для формирования нового иракского правительства", - добавил он.

В Ираке спикер парламента, как правило, является представителем суннитов, в то время как премьер-министр страны выбирается из шиитского большинства.

В течение 30 дней с первого заседания нового состава парламента, которое состоялось 3 сентября, парламент двумя третями голосов должен избрать нового президента Ирака. В свою очередь он сможет поручить сильнейшему политическому блоку в парламенте сформировать правительство.

АП напоминает, что Иран играет важнейшую роль в иракской политической жизни, а многие ополченцы, способствовавшие разгрому в Ираке группировки "Исламское государство", близки к Тегерану.