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Регион 16.09.2018 15:03

В МИД Ирана приветствовали избрание спикера парламента Ирака

МИД Ирана в воскресенье одобрил избрание накануне спикера парламента Ирака и его первого заместителя, передает агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

Агентство напоминает, что новым спикером парламента стал экс-губернатор провинции Анбар суннит Мухаммед Аль-Хальбуси, которого поддерживает командир шиитских военизированных формирований, лидер альянса "Фатх" Хади аль-Амири, близкий к Тегерану. Первым заместителем спикера был выбран Хасан Карим - сторонник шиитского богослова Муктады ас-Садра, чей блок "ас-Сауйрун" одержал победу на майских парламентских выборах в Ираке.

"Исламская республика Иран поддерживает решения иракского народа избрать этих делегатов", - приводит АП слова представителя МИД Ирана Бахрама Касеми.

"Мы надеемся, что вскоре станет свидетелями выборов президента и премьер-министра - для формирования нового иракского правительства", - добавил он.

В Ираке спикер парламента, как правило, является представителем суннитов, в то время как премьер-министр страны выбирается из шиитского большинства.

В течение 30 дней с первого заседания нового состава парламента, которое состоялось 3 сентября, парламент двумя третями голосов должен избрать нового президента Ирака. В свою очередь он сможет поручить сильнейшему политическому блоку в парламенте сформировать правительство.

АП напоминает, что Иран играет важнейшую роль в иракской политической жизни, а многие ополченцы, способствовавшие разгрому в Ираке группировки "Исламское государство", близки к Тегерану.

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Тэги: ИРАН, ИРАК, ПАРЛАМЕНТ, ОДОБРЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]