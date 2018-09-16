Путин и Эрдоган встретятся 17 сентября в Сочи, обсудят Сирию - Кремль

17 сентября в Сочи состоится встреча президента РФ Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, который посетит Россию с рабочим визитом.

Как сообщает пресс-служба Кремля, "лидеры обсудят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и проблематику сирийского урегулирования".