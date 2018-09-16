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Регион 16.09.2018 15:36

Путин и Эрдоган встретятся 17 сентября в Сочи, обсудят Сирию - Кремль

17 сентября в Сочи состоится встреча президента РФ Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, который посетит Россию с рабочим визитом.

Как сообщает пресс-служба Кремля, "лидеры обсудят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и проблематику сирийского урегулирования".

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ЭРДОГАН, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]