Путин и Эрдоган встретятся 17 сентября в Сочи, обсудят Сирию - Кремль

17 сентября в Сочи состоится встреча президента РФ Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, который посетит Россию с рабочим визитом.
Как сообщает пресс-служба Кремля, "лидеры обсудят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и проблематику сирийского урегулирования".
Сын президента Азербайджана принес присягу молодого воина службы госбезопасности
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ЦБ Азербайджана на депозитном аукционе 17 сентября планирует привлечь 350 млн манатов
Идея о том, что санкции США против "Северного потока 2" направлены на поддержку своего СПГ в Европе - не верна - Перри
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Церемония в Бакинской Высшей Школе Нефти, посвященная началу учебного года
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»