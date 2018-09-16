Британец Льюис Хэмилтон, защищающий цвета команды Mercedes, стал победителем Гран-при Сингапура, очередного этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".
Второе место занял голландец Марк Ферстаппен из команды Red Bull, третьим финишировал немец Себастьян Феттель (Ferrari).
Россиянин Сергей Сироткин, выступающий за Williams, финишировал последним, 19-м по счету. Еще один гонщик, француз Эстебан Окон (Force India), до финиша не добрался.
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