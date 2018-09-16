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Спорт 16.09.2018 18:18

Хэмилтон выиграл Гран-при Сингапура "Формулы-1"

Британец Льюис Хэмилтон, защищающий цвета команды Mercedes, стал победителем Гран-при Сингапура, очередного этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".

Второе место занял голландец Марк Ферстаппен из команды Red Bull, третьим финишировал немец Себастьян Феттель (Ferrari).

Россиянин Сергей Сироткин, выступающий за Williams, финишировал последним, 19-м по счету. Еще один гонщик, француз Эстебан Окон (Force India), до финиша не добрался.

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Тэги: МИР, АВТОСПОРТ, ГОНКА, РЕЗУЛЬТАТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]