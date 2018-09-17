Песков не доверяет сообщениям о связях Петрова и Боширова с Минобороны РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что склонен больше доверять словам главы государства Владимира Путина о личностях Александра Петрова и Руслана Боширова, чем обезличенным сообщениям об их связи с Минобороны.
"Слова президента для меня являются бОльшим основанием для доверия, чем обезличенная информация о разных номерах телефонов", - сказал Д.Песков журналистам в понедельник.
Так Д.Песков прокомментировал сообщения о том, что хотя президент РФ Владимир Путин назвал А.Петрова и Р.Боширова гражданскими людьми, журналисты, дозвонившиеся на телефонный номер, который якобы фигурировал в документах на загранпаспорт А.Петрова, попали в приемную Минобороны.
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