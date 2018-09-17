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СНГ 17.09.2018 12:55

Песков не доверяет сообщениям о связях Петрова и Боширова с Минобороны РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что склонен больше доверять словам главы государства Владимира Путина о личностях Александра Петрова и Руслана Боширова, чем обезличенным сообщениям об их связи с Минобороны.

"Слова президента для меня являются бОльшим основанием для доверия, чем обезличенная информация о разных номерах телефонов", - сказал Д.Песков журналистам в понедельник.

Так Д.Песков прокомментировал сообщения о том, что хотя президент РФ Владимир Путин назвал А.Петрова и Р.Боширова гражданскими людьми, журналисты, дозвонившиеся на телефонный номер, который якобы фигурировал в документах на загранпаспорт А.Петрова, попали в приемную Минобороны.

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Тэги: РОССИЯ, ПЕСКОВ, СООБЩЕНИЯ, МИНОБОРОНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]