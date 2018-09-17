Журнал Time продан основателю компании Salesforce Бениоффу за $190 млн

Один из основателей компании Salesforce.com Inc. Марк Бениофф и его супруга Линн договорились о покупке журнала Time у издательского дома Meredith Corp. за $190 млн.

Как говорится в сообщении Meredith, продажа Time будет завершена в течение 30 дней. Сделка не связана с Salesforce, которая разрабатывает системы взаимодействия с клиентами. Бениоффы выступают в ней в качестве частных лиц и не собираются участвовать в текущем управлении работой издания, отмечается в пресс-релизе.

Прошло меньше восьми месяцев с тех пор, как Meredith завершил сделку по приобретению части издательского бизнеса на $2,8 млрд у Time Inc., образованной в результате раздела Time Warner в 2014 году. В марте текущего года Meredith выставил на продажу четыре журнала, приобретенных у Time Inc.: Fortune, Money, Sports Illustrated и Time. Бениоффы не планируют покупать остальные три издания, переговоры об их судьбе продолжаются.

"Мы инвестирует в компанию с огромным воздействием на мир, компанию с невероятно сильным бизнесом. Именно этого мы ищем, когда осуществляем семейные инвестиции", - заявил М.Бениофф о покупке Time в интервью The Wall Street Journal.

Однако падение спроса на печатные издания и сокращение объемов размещаемой в них рекламы отрицательно сказалось на журнальном бизнесе. Многие журналы, потеряв традиционные источники выручки, не выдержали перехода к работе исключительно в digital.

Тираж Time в I полугодии сократился до 2,3 млн экземпляров с 3 млн за тот же период прошлого года. В то же время аудитория его сайта и других цифровых платформ в июле достигла 31,7 млн человек против 27,4 млн в июле 2015 года, свидетельствуют данные comScore Inc.

По мнению отраслевых экспертов, главная задача новых владельцев и редакции Time - приспособиться к новым тенденциям потребления новостей: больше информации при минимальном объеме в сжатые сроки. В ближайшее время необходимо будет решить вопрос о частоте выхода печатной версии и ее наполнении.

"От лица всей команды Time: мы с нетерпением ждем начала следующей главы нашей истории", - написал главный редактор Time Эдвард Фелзентал.

Американский журнал Time ("Время") издается с 1923 года, он был первым в мире новостным еженедельником. Тогда его тираж составлял всего 9 тыс. экземпляров.

"Долгое время попасть на обложку Time значило получить окончательное подтверждение того, что вы находитесь в центре внимания американского общества", - отмечает профессор СМИ и попкультуры Сиракузского унивеситета Роберт Томпсон.

Time также известен благодаря составлению списков наиболее влиятельных людей мира и номинации "Человек года".