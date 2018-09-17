Путин утвердил состав совета по реализации научно-технической программы АПК и его президиум

Президент РФ Владимир Путин утвердил состав совета по реализации федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы и его президиум.

Согласно указу президента, размещенному на официальном портале правовой информации, сопредседателями совета назначены вице-премьер Алексей Гордеев и помощник президента Андрей Фурсенко.

В состав президиума совета, в частности, включены А.Гордеев, А.Фурсенко, министр науки и высшего образования Михаил Котюков, статс-секретарь - замминистра сельского хозяйства Иван Лебедев.

Федеральная научно-техническая программа развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы разработана во исполнение указа президента РФ "О мерах по реализации государственной научно-технической политики в интересах развития сельского хозяйства" (от 21 июля 2016 года). Ведомства, ответственные за разработку программы, должны ежегодно представлять президенту РФ доклад о ходе ее реализации.

Как сообщалось, программа нацелена на повышение инновационной активности в сельском хозяйстве, привлечение в отрасль инвестиций, развитие инфраструктуры, обеспечение отрасли программами подготовки кадров по востребованным на рынке труда новым и перспективным специальностям.

Как считают авторы программы, за счет внедрения и использования технологий производства семян высших категорий уровень зависимости от импорта в этой сфере снизится не менее чем на 30%. Использование современных технологий производства племенной продукции сократит зависимость от импорта племенного материала не менее чем на 20%.

Уровень зависимости от импорта высококачественных кормов, кормовых добавок для животных должен снизиться не менее чем на 25%, лекарственных средств для ветеринарного применения - не менее чем на 50%. Кроме того, наполовину сократится зависимость от импортных методов контроля качества сельхозпродукции, сырья и продовольствия и экспертизы генетического материала, на 25% увеличится число организаций, предоставляющих услуги для научной, научно-технической и инновационной деятельности в области сельского хозяйства.

Предполагается также, что предприятия заключат не менее 50 лицензионных соглашений с научными и образовательными организациями, работающими в сфере сельского хозяйства. Число охраняемых результатов интеллектуальной деятельности в сфере технологий АПК увеличится не менее чем на 25%, в том числе не менее чем на 10% - за рубежом.

По данным на начало 2016 года, в РФ насчитывалось 436 организаций, выполняющих исследования и разработки в области сельхознаук. Сельскохозяйственные науки занимают предпоследнее место в структуре затрат на науку с долей в 1,6%, значительно отставая от традиционно лидирующих технических (73,4%) и естественных наук (17,4%).