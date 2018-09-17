Британская полиция пока не подтверждает российское гражданство отравившихся в Солсбери людей - посольство РФ

Посольство России в Великобритании пока не получило подтверждения от Лондона о том, что два человека, пострадавших в результате отравления в ресторане в Солсбери, являются гражданами РФ, сообщили в понедельник "Интерфаксу" в дипмиссии.
"Посольство этой ночью незамедлительно связалось как с правоохранительными органами в Лондоне, так и с полицией графства Уилтшир, чтобы подтвердить информацию о якобы наличии россиян среди пострадавших. Официального подтверждения от полиции пока нет", - сказал собеседник агентства.
Как заявила накануне полиции графства Уилтшир, полицейские оцепили район, прилегающий к ресторану Prezzo в городе Солсбери.
В заявлении отмечалось, что речь идёт о мерах предосторожности, принятых после того, как выяснилось, что двум посетителям ресторана - мужчине и женщине - стало плохо.
В заявлении не было данных о том, может ли это происшествие иметь отношение к отравлению ранее в этом году в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
В то же время британские СМИ обращали внимание, что Prezzo расположен примерно в 300 метрах от ресторана Zizzi, в котором С.Скрипаль обедал с дочкой в день отравления.
Главы МИД стран ШОС обсудят заявку Азербайджана на получение статуса наблюдателя организации - генсек
Пресс-секретарь президента Азербайджана назвал абсурдными и неуместными заявления премьера Армении по ряду вопросов
В Баку опровергли заявления премьера Армении о гибели азербайджанских военнослужащих
Азербайджан в январе-июле 2018г увеличил импорт пшеницы на 17%, экспорт фруктов - на 48%
«Лаборатория Касперского»: корпоративный сектор Азербайджана защищен от кибератак, уровень пиратства среди МСП остается высоким
Экспорт азербайджанского газа с месторождения Шах-Дениз в январе-августе увеличился на 4,4%
Нападение с ножом совершено на полицейского в Брюсселе
Баку в тройке наиболее популярных у россиян направлений для отдыха осенью в СНГ - ТурСтат
ГААД получит 15 млн манатов на строительство автодороги в центральном регионе Азербайджана
ГААД получит более 1,3 млн манатов на строительство автодороги в Зардабском районе
ГААД получит около 4 млн манатов на строительство автодороги в Гаджикабульском районе
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Bakcell продолжает исполнять желания детей вместе с ASAN Məktub
Церемония в Бакинской Высшей Школе Нефти, посвященная началу учебного года
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»