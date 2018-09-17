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Дальнее зарубежье 17.09.2018 14:10

Британская полиция пока не подтверждает российское гражданство отравившихся в Солсбери людей - посольство РФ

Посольство России в Великобритании пока не получило подтверждения от Лондона о том, что два человека, пострадавших в результате отравления в ресторане в Солсбери, являются гражданами РФ, сообщили в понедельник "Интерфаксу" в дипмиссии.

"Посольство этой ночью незамедлительно связалось как с правоохранительными органами в Лондоне, так и с полицией графства Уилтшир, чтобы подтвердить информацию о якобы наличии россиян среди пострадавших. Официального подтверждения от полиции пока нет", - сказал собеседник агентства.

Как заявила накануне полиции графства Уилтшир, полицейские оцепили район, прилегающий к ресторану Prezzo в городе Солсбери.

В заявлении отмечалось, что речь идёт о мерах предосторожности, принятых после того, как выяснилось, что двум посетителям ресторана - мужчине и женщине - стало плохо.

В заявлении не было данных о том, может ли это происшествие иметь отношение к отравлению ранее в этом году в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

В то же время британские СМИ обращали внимание, что Prezzo расположен примерно в 300 метрах от ресторана Zizzi, в котором С.Скрипаль обедал с дочкой в день отравления.

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Тэги: РОССИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ОТРАВЛЕНИЕ, ГРАЖДАНСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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