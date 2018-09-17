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ТЭК 17.09.2018 14:25

Еврокомиссия надеется на сохранение транзита российского газа через Украину

Заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шефчович в понедельник заявил, что в ЕС надеются на сохранение транзита российского газа в Европу через Украину после 2019 года.

"Мы активно поддерживаем проведение реформ на Украине, и вы знаете, как активно мы работаем для того, чтобы убедиться, что транзит газа через Украину сохранится после 2019 года. Само собой, это вопрос, который будет у нас на повестке дня в течение длительного периода. Но я думаю, что это обеспечит Европе лучшие условия, Европа будет сильнее и увереннее", - сказал он, выступая в Брюсселе.

М.Шефчович добавил, что, несмотря на частые и непростые дискуссии по этому вопросу, представители ЕС разделяют общую позицию по санкциям в отношении России.

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Тэги: ЕС, УКРАИНА, ГАЗ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]