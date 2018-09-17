Индия планирует приобрести у России четыре фрегата - СМИ

Правительство Индии планирует подписать с Россией соглашение на сумму $2,2 млрд о приобретении четырех фрегатов для ВМС страны, сообщила в понедельник газета "Экономик таймс".
По данным издания, это соглашение, одно из крупнейших между двумя странами в области военного сотрудничества, будет подписано во время встречи между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Дели в октябре.
В настоящее время идут последние доработки сделки, отмечает издание.
По его данным, речь идет о приобретении Индией усовершенствованных многоцелевых фрегатов типа "Тальвар", построенных с применением стелс-технологий и оснащённых установкой вертикального пуска ракет.
Два из них будут построены на судоверфи в Гоа в Индии. Еще два будут поставлены в течение ближайших двух лет непосредственно с судостроительного завода "Янтарь" в Калининграде.
При этом издание отмечает, что Индия может оплатить приобретение фрегатов в рупиях, поскольку финансовые санкции США усложнили приобретение оружия у Москвы - банки Индии не могут переводить доллары предприятиям ВПК России.
О намеченном на октябрь визите российского президента в Индию ранее сообщил его помощник Юрий Ушаков.
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