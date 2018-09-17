"Яндекс": требования по искам телеканалов неисполнимы и навредят как правообладателям, так и пользователям

Компания "Яндекс" считает, что требования телеканалов, принадлежащих холдингу "Газпром-медиа", не могут решить проблему пиратства, а наоборот навредят участникам рынка.

"Поисковая система не размещает контент в сети и, следовательно, не может его удалить, предъявленные нам требования не только неисполнимы и не решают проблему пиратства, но и вредят как правообладателям, так и пользователям", - заявили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

Там подчеркнули, что, как и прежде, "Яндекс" уверен в своей позиции и продолжит ее отстаивать.

"Действенные инструменты борьбы с пиратством должны отвечать принципам прозрачности и равноприменимости ко всем участникам рынка", - сказали в пресс-службе.

В компании отметили, что "Яндекс" в настоящее время "активно вырабатываем решение, которое действительно улучшит ситуацию с пиратством в Рунете" и в скором времени расскажет об этих наработках.

В понедельник представители "Яндекса" попросили Мосгорсуд привлечь Mail.ru Group, Rutube и других сайтов в качестве третьих лиц по искам телеканалов "Супер" и ТВ3 (принадлежат "Газпром-медиа"). Также компания-ответчик попросила провести судебную техническую экспертизу, которая разъяснит принципы работы поисковика по видео и невозможность исполнения предъявленных истцом требований.

В связи с этим, суд предоставил телеканалам время до 27 сентября на подготовку письменных пояснений по заявленным ходатайствам.

ООО "Парнас Медиа" ("Супер") и ООО "Телеканал ТВ3" обратились в Мосгорсуд с исками, в которых просят обязать ООО "Яндекс" прекратить создание технических условий, обеспечивающих размещений принадлежащих им произведений на сайте поисковика, а также взыскать с компании 10 тыс. рублей по каждому заявлению в качестве компенсации за нарушение исключительного права и госпошлину в сумме 400 рублей.

Аналогичный иск также поступил от телеканала 2х2, досудебная подготовка по которому пройдет 19 сентября.

Такой же иск ТНТ суд ранее оставил без движения до 20 сентября для устранения допущенных при его подаче недостатков.

В конце августа Мосгорсуд наложил предварительные обеспечительные меры в отношении "Яндекса" по просьбе телеканалов ТНТ, ТВ3, 2х2 и "Супер", согласно которым Роскомнадзор обязан прекратить создание технических условий, обеспечивающих размещение, распространение и иное использование на yandex.ru ряда произведений. Речь идет о сериале "Домашний арест", проекте "Мистические истории", а также сериалах "Осторожно, земляне" и "Вне игры".

В "Газпром-медиа" пояснили, что холдинг таким образом защитил свой контент от нелегального размещения на "Яндексе", который предлагает в своем сервисе "Яндекс.Видео" пользователям ссылки на сайты с пиратскими копиями сериалов.

Компания выполнила решение суда и удалила пиратский контент, обосновав это тем, что блокировка сервиса "Яндекс.Видео" могла привести к недоступности всего поисковика. Однако в "Яндексе" заявили, что считают требования в адрес компании необоснованными и не соответствующими законодательству, и обжаловали данное решение, подав в Мосгорсуд сразу восемь жалоб (четыре частные жалобы и четыре апелляционных заявления).

Апелляционная инстанция Мосгорсуда 7 сентября отказала "Яндексу" в снятии блокировки пиратских копий сериалов, размещенных в сервисе "Яндекс.Видео", отказавшись удовлетворить частные жалобы компании.

Вместе с тем, в "Газпром-медиа" выразили надежду, что холдингу удастся достичь мирового соглашения с "Яндексом" в суде.