В странах ЕАЭС ускоряется инфляция из-за расширения антироссийских санкций - ЕАБР

Белорусский рубль и другие национальные валюты ЕАЭС обновляют минимумы последних лет, в странах Союза ускоряется инфляция из-за внешних условий, констатируют эксперты Евразийского банка развития (ЕАБР).
"В конце августа - начале сентября текущего года внешние условия продолжили играть ключевую роль на региональных финансовых рынках. Повышенная волатильность курсовой динамики наблюдалась не только на российском и казахстанском рынках, но и стала более отчетливо проявляться в Беларуси и Кыргызстане", - сказано в преамбуле очередного ежемесячного макрообзора, который публикует ЕАБР.
"Российский рубль, казахстанский тенге и белорусский рубль в последние недели неуклонно обновляют минимумы последних лет. При этом макроэкономический фон для этих валют остается благоприятным, о чем может свидетельствовать улучшение баланса бюджетов и положительное сальдо внешней торговли", - отмечают эксперты ЕАБР.
По их оценке, уже в августе проявилось ожидаемое ускорение инфляционных процессов во второй половине текущего года. "В пяти из шести стран региона наблюдается увеличение годовой инфляции - в России с 2,5% в июле до 3,1% в августе, в Беларуси с 4,1% до 5,0%, в Казахстане с 5,9% до 6%, в Таджикистане с 2,3% до 3,5% и в Армении с 2,3% до 3,3%. При этом инфляция во всех странах продолжает находиться ниже или в пределах целевых показателей", - сказано в докладе.
Эксперты ЕАБР предупреждают, что "наблюдаемое ослабление обменных курсов национальных валют может создать дополнительное инфляционное давление в оставшийся период года".
В ЕАБР констатируют, что на этом фоне "ряд центральных банков региона ужесточил риторику относительно дальнейшего изменения процентных ставок, не исключив при этом возможность ужесточения денежно-кредитных условий".
Между тем экономисты банка полагают, что "сформированная за последние годы новая основа экономической политики, базирующаяся на более гибком обменном курсе, сбалансированных фискальных и монетарных составляющих, препятствует накоплению дисбалансов в ключевых экономиках региона и повышает устойчивость к внешнеэкономическим шокам".
Они ссылаются на оценки рейтинговых агентств (Fitch, S&P) "которые, несмотря на расширение санкций против России, в конце августа - начале сентября подтвердили суверенные рейтинги России и Казахстана".
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