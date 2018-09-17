Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9781 RUR   0.025 GBR   2.2239 TRY   0.2757

Цена на нефть

    $/bbl WTI   68.99 Brent   78.09

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 20° 27° Завтра 17° 26° 19 Сен 16° 24° 20 Сен 17° 26°

Макроэкономика 17.09.2018 12:47

В странах ЕАЭС ускоряется инфляция из-за расширения антироссийских санкций - ЕАБР

Белорусский рубль и другие национальные валюты ЕАЭС обновляют минимумы последних лет, в странах Союза ускоряется инфляция из-за внешних условий, констатируют эксперты Евразийского банка развития (ЕАБР).

"В конце августа - начале сентября текущего года внешние условия продолжили играть ключевую роль на региональных финансовых рынках. Повышенная волатильность курсовой динамики наблюдалась не только на российском и казахстанском рынках, но и стала более отчетливо проявляться в Беларуси и Кыргызстане", - сказано в преамбуле очередного ежемесячного макрообзора, который публикует ЕАБР.

"Российский рубль, казахстанский тенге и белорусский рубль в последние недели неуклонно обновляют минимумы последних лет. При этом макроэкономический фон для этих валют остается благоприятным, о чем может свидетельствовать улучшение баланса бюджетов и положительное сальдо внешней торговли", - отмечают эксперты ЕАБР.

По их оценке, уже в августе проявилось ожидаемое ускорение инфляционных процессов во второй половине текущего года. "В пяти из шести стран региона наблюдается увеличение годовой инфляции - в России с 2,5% в июле до 3,1% в августе, в Беларуси с 4,1% до 5,0%, в Казахстане с 5,9% до 6%, в Таджикистане с 2,3% до 3,5% и в Армении с 2,3% до 3,3%. При этом инфляция во всех странах продолжает находиться ниже или в пределах целевых показателей", - сказано в докладе.

Эксперты ЕАБР предупреждают, что "наблюдаемое ослабление обменных курсов национальных валют может создать дополнительное инфляционное давление в оставшийся период года".

В ЕАБР констатируют, что на этом фоне "ряд центральных банков региона ужесточил риторику относительно дальнейшего изменения процентных ставок, не исключив при этом возможность ужесточения денежно-кредитных условий".

Между тем экономисты банка полагают, что "сформированная за последние годы новая основа экономической политики, базирующаяся на более гибком обменном курсе, сбалансированных фискальных и монетарных составляющих, препятствует накоплению дисбалансов в ключевых экономиках региона и повышает устойчивость к внешнеэкономическим шокам".

Они ссылаются на оценки рейтинговых агентств (Fitch, S&P) "которые, несмотря на расширение санкций против России, в конце августа - начале сентября подтвердили суверенные рейтинги России и Казахстана".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ЕАЭС, НАЦВАЛЮТЫ, ОСЛАБЛЕНИЕ


Похожие новости


Тарифы на транспортировку газа в рамках ЕАЭС в настоящее время обсуждаются, предложения будут выработаны к октябрю - ЕЭК Белоруссия рассчитывает в короткие сроки согласовать с членами ВТО взаимоприемлемые условия членства - глава МИД Премьер Белоруссии предлагает провести цифровую трансформацию ЕАЭС Минск призывает ускорить выработку единых политик в рамках ЕАЭС Лукашенко на переговорах с Назарбаевым призвал создавать в рамках ЕАЭС собственные транснациональные корпорации Лукашенко подписал закон о ратификации договора о Таможенном кодексе ЕАЭС

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]