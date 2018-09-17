Нападение с ножом совершено на полицейского в Брюсселе

В брюссельском парке Максимильен неизвестный напал с ножом на полицейского, сообщил в понедельник бельгийский телеканал VRT.

Полиция открыла огонь по нападавшему. Он получил серьезные ранения в грудь и в ногу.

Полицейский ранен легко.

Обстоятельства этой атаки пока не сообщаются.

Парк Максимильен известен тем, что там регулярно устраивают стихийный лагерь нелегальные иммигранты, как правило "транзитные", которые дожидаются возможности добраться до Великобритании.