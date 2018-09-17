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Происшествия 17.09.2018 15:15

Нападение с ножом совершено на полицейского в Брюсселе

В брюссельском парке Максимильен неизвестный напал с ножом на полицейского, сообщил в понедельник бельгийский телеканал VRT.

Полиция открыла огонь по нападавшему. Он получил серьезные ранения в грудь и в ногу.

Полицейский ранен легко.

Обстоятельства этой атаки пока не сообщаются.

Парк Максимильен известен тем, что там регулярно устраивают стихийный лагерь нелегальные иммигранты, как правило "транзитные", которые дожидаются возможности добраться до Великобритании.

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Тэги: БЕЛЬГИЯ, ПОЛИЦЕЙСКИЙ, НАПАДЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]