Нападение с ножом совершено на полицейского в Брюсселе

В брюссельском парке Максимильен неизвестный напал с ножом на полицейского, сообщил в понедельник бельгийский телеканал VRT.
Полиция открыла огонь по нападавшему. Он получил серьезные ранения в грудь и в ногу.
Полицейский ранен легко.
Обстоятельства этой атаки пока не сообщаются.
Парк Максимильен известен тем, что там регулярно устраивают стихийный лагерь нелегальные иммигранты, как правило "транзитные", которые дожидаются возможности добраться до Великобритании.
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