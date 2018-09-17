ЦБ РФ отозвал лицензию у Аксонбанка

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Аксонбанка (Кострома), говорится в сообщении ЦБ.

Лицензия отозвана с 17 сентября.

ЦБ отмечает, что основным направлением деятельности банка было финансирование оптово-розничных организаций, связанных с бизнесом его собственника.

"В настоящее время ссудной задолженностью компаний (связанных с собственником банка - ИФ) сформировано порядка 80% корпоративного кредитного портфеля Аксонбанка, что привело к образованию на балансе значительной доли активов сомнительного качества", - говорится в сообщении регулятора, при этом фактически единственным источником фондирования вложений кредитной организации являлись привлеченные от населения денежные средства.

Банк России подчеркивает, что в сложившейся ситуации собственник кредитной организации самоустранился от решения возникших проблем и заявил об отсутствии намерений предпринимать действенные меры по нормализации деятельности банка.

ЦБ семь раз в течение последнего календарного года применял в отношении Аксонбанка меры надзорного воздействия, в том числе дважды вводил ограничения и один раз запрет на привлечение денежных средств физических лиц.

В поле зрения правоохранительных органов в 2015 году попало руководство ООО "Аверс" и ООО "Аксон Яр", входящих вместе с ООО УБ "Аксонбанк" в состав ЗАО "Аксон-Холдинг" (правопреемник ООО "НФК"). Тогда были возбуждены уголовные дела по п. "б" ч.2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). Согласно материалам уголовных дел, с января 2010 по декабрь 2012 года руководство ООО "Аверс" уклонилось от уплаты налогов на сумму более 54 млн рублей, а ООО "Аксон Яр" не доплатило в казну 38 млн рублей.

В рамках расследования уголовных дел в конце июня 2017 года следователи изъяли из центрального офиса в Костроме серверы и компьютеры. В связи с этим кредитная организация приостановила проведение транзакций. Техника была возвращена банку по решению суда в июле 2017 года.

Расследование уголовных дел продолжается.

В Аксонбанке назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.

Аксонбанк - участник системы страхования вкладов.

По данным ЦБ на 20 июня, через ООО "НФК" 99,5% банка принадлежит Андрею Озерову, оставшиеся 0,5% - его дочери Александре Озеровой.

Аксонбанк по итогам второго квартала 2018 года занимает 284-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". По данным Банка России, на 1 сентября текущего года по величине активов эта кредитная организация занимала 285-е место в банковской системе РФ.