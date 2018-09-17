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Дальнее зарубежье 17.09.2018 15:44

В Швейцарии ужесточают контроль за аккредитацией дипломатов

Швейцария ужесточает контроль за аккредитацией дипломатов, сообщает в понедельник издание "Файнэншл таймс" со ссылкой на внешнеполитическое ведомство этой страны.

Ранее сообщалось, что в МИД Швейцарии вызывали посла РФ Сергея Гармонина в связи с подозрениями в том, что российские агенты якобы осуществляют в стране шпионскую деятельность.

Помимо этого, внешнеполитическое ведомство Швейцарии опубликовало заявление, в котором потребовало от России "незамедлительно прекратить всю шпионскую активность на швейцарской территории".

Швейцарское издание "Тагес-Анцайгер" в свою очередь напоминает, что, "по словам представителя российского посла, он был вызван не в первый раз в МИД Швейцарии, а уже в третий".

"В первый раз российского посла вызвали из-за заявлений лаборатории Spiez, которая проводила анализ образцов вещества по "делу Скрипалей". Неделю или две назад посол РФ вновь был вызван в МИД Швейцарии: вероятно, из-за доказательств того, что российский шпионаж активно практиковался на территории Швейцарии", - отмечается в сообщении издания.

По информации швейцарской радиостанции SRF, прокуратура в настоящее время задействовала профильную контрольную делегацию, что это означает конкретно - не сообщается.

15 сентября газеты медиагруппы сообщили, что прокуратура Швейцарии подозревает предполагаемых агентов из РФ, задержанных весной этого года в Нидерландах, в шпионаже в отношении европейской штаб-квартиры Всемирного антидопингового агентства ВАДА в Лозанне.

Согласно информации, опубликованной в газете "Тагес-Анцайгер", целью атаки на антидопинговое агентство были эксперты учреждения. Они, в том числе, участвовали в проверках спортсменов в Сочи в ходе Олимпиады 2014 года. Результаты этих проверок впоследствии привели к тому, что МОК отстранил Олимпийский комитет России от игр 2018 года в Пхенчхане.

Как пишет газета, штаб-квартира МОК также находится в Лозанне и также стала целью хакерских атак. В частности, из системы WADA в ходе шпионской акции произошла утечка "секретных медицинских данных спортсменов". WADA тогда возложила ответственность на хакерскую группу FancyBear, которая, как предполагают западные эксперты, имеет отношение к российской военной разведке ГРУ.

На публикацию в "Тагес-Анцайгер" отреагировали в посольстве России в Берне.

"Ознакомились с новой порцией "журналистского расследования" швейцарского издания "Тагс-Анцайгер". Обращает на себя внимание, что публикация, пестрящая выражениями "предположительно", "вероятно" и т.п., появилась буквально на следующий день после принятия Независимым комитетом Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) по соответствию рекомендации Исполкому организации восстановить в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Сложно отделаться от ощущения, что очередная сказка о якобы атакующих ВАДА "российских хакерах" потребовалась именно к этому моменту", - говорится в размещенном на страничке в Facebook комментарии посольства РФ в Берне "в связи с очередным антироссийским выпадом в газете "Тагес-Анцайгер" от 15 сентября 2018 года".

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Тэги: ШВЕЙЦАРИЯ, ДИПЛОМАТЫ, АККРЕДИТАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]