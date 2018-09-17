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Транспорт и связь 17.09.2018 13:12

Доходы Azerkosmos от коммерческой эксплуатации спутника «Azerspace-1» превысят $261 млн

Доходы ОАО «Azerkosmos» от коммерческой деятельности первого национального телекоммуникационного спутника «Azerspace-1» за весь эксплуатации составят $261 млн 17 тыс. 648,21, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Счетной палате Азербайджана.

«По состоянию на 1 января 2018 года доходы «Azerkosmos» от коммерческой эксплуатации спутника «Azerspace-1» с момента его запуска составили $68 млн 648 тыс. 118,21. При объемах продаж, как на 1 января 2018 года и при нынешней средней продажной цене, к моменту завершения срока эксплуатации спутника, Azerkosmos получит еще $106 млн 286,4 тыс. доходов от его деятельности", - отметили в палате.

По данным Счетной палаты, с учетом дебиторских долгов «Azerkosmos» в размере $86 млн 83,13 тыс., сформированных от предоставления услуг спутника «Azerspace-1», общая сумма доходов за 15-летний период эксплуатации спутника составит $261 млн 17 тыс. 648,21.

По данным Счетпалаты, на начало 2018 года продано 75% емкостей спутника, включая 39,5% предоставленных в лизинг.

В связи с этим упущенная выгода ОАО «Azerkosmos» от нереализованных ресурсов спутника «Azerspace-1» по состоянию на 1 января 2018 года оценивается в $8 млн 553,6 тыс. «Такое положение требует кардинального усиления деятельности компании в сфере продаж», - отметили в палате.

Ранее сообщалось, что доходы ОАО "Azerkosmos" от коммерческой эксплуатации спутника «Azerspace-1» составили в прошлом году $14 млн.

Спутник "Azerspace-1" был запущен 9 февраля 2013 года с космодрома Куру (на северо-востоке Южной Америки, во французской Гвиане - ИФ). Общая стоимость изготовления и запуска спутника "Azerspace-1" составила $233 млн.

Азербайджан также подписал долгосрочный арендный договор с малазийской компанией "MEASAT" об использовании орбитальной позиции для спутника связи Azerspace-1.

ОАО «Azerkosmos» создано в 2010 году для вывода на орбиту телекоммуникационного спутника, управления им и осуществления эксплуатационных работ. Все акции предприятия находятся в собственности государства. В функции общества входит вывод на орбиту спутника, оказание телекоммуникационных услуг, проведения отбора страховых компаний для получения услуг, налаживание сотрудничества с космическими (спутниковыми) операторами, проведение различных исследований в этом направлении.

Н.Аббасова

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Тэги: СПУТНИК, ЭКСПЛУАТАЦИЯ, ДОХОДЫ


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