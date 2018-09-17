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Дальнее зарубежье 17.09.2018 16:02

Канцлер Австрии негативно расценивает "жесткий" вариант Brexit

Канцлер Австрии Себастьян Курц выразил надежду на то, что Евросоюзу и Великобритании удастся избежать "жесткого" варианта выхода Лондона из интеграционного образования, сообщает в понедельник немецкая газета "Вельт".

"Я думаю, мы должны сделать все возможное, чтобы избежать жесткого варианта Brexit", - сказал С.Курц в Париже, где он встретился с французским президентом Эмманюэлем Макроном.

"Необходимо, чтобы мы достигли соглашения (по выходу Британии из ЕС - ИФ) при полном соблюдении законов ЕС", - приводит издание слова австрийского канцлера.

В последнее время в Великобритании не стихают разногласия по условиям выхода страны из ЕС. Эти расхождения во мнениях прослеживаются и в рядах находящихся у власти консерваторов.

Из-за разногласий по Brexit правительство покинули министр по делам Brexit Дэвид Дэвис и глава МИД Великобритании Борис Джонсон. Они считались сторонниками так называемого "жесткого" варианта выхода из ЕС и не были согласны с идеями премьера страны Терезы Мэй по этой теме.

Ранее состоялась встреча 50 членов European Research Group (ERG) - группы парламентариев, выступающих за "жесткий" Brexit, то есть за принципиальный разрыв отношений с ЕС. Члены группы выступают против выработанного в июле плана Т.Мэй.

Выход Великобритании должен состояться в марте 2019 года, условия должны быть согласованы на переговорах с Евросоюзом.

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Тэги: АВСТРИЯ, КАНЦЛЕР, BREXIT, ПОЗИЦИЯ


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