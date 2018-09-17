Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9781 RUR   0.025 GBR   2.2239 TRY   0.2757

Цена на нефть

    $/bbl WTI   68.99 Brent   78.09

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 20° 27° Завтра 17° 26° 19 Сен 16° 24° 20 Сен 17° 26°

Регион 17.09.2018 13:47

Рухани будет присутствовать на сессии ГА ООН по иранской проблеме, считают в МИД Ирана

Президент Ирана Хасан Рухани посетит 73-ю сессию Генассамблеи ООН и может провести переговоры с представителями некоторых стран, полагает официальный представитель МИД Ирана Бахрам Касеми.

"Я считаю, что президент Рухани примет участие в 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и проведет отдельные переговоры с некоторыми из своих коллег "на полях" форума, как и в предыдущие годы", - сообщил он журналистам.

Между тем, по его словам, пока не приято решение по поводу уровня присутствия Ирана на заседании СБ ООН по ближневосточному урегулированию, которое пройдет в конце текущего месяца под председательством США, ясность будет внесена "после завершения необходимого анализа и консультаций".

Ранее сообщалось, что на запланированной на 26 сентября сессии ГА ООН по иранскому вопросу предстательствовать намерен президент Дональд Трамп.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИРАН, ПРЕЗИДЕНТ, ООН, ВИЗИТ


Похожие новости


Иран останется в Сирии с согласия властей Дамаска - Рухани Путин прибыл в Тегеран для участия в саммите РФ - Иран - Турция Боеготовность Ирана нацелена на установление мира, а не на разжигание войны - Рухани В южной части Каспия все еще остаются спорные вопросы между Туркменистаном, Ираном и Азербайджаном – Рухани Рухани: страны каспийской пятерки будут защищать СВПД Иранский парламент вызвал Рухани для отчета по экономическим вопросам

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]