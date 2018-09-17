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АПК 17.09.2018 18:20

Президент Туркменистана в прикаспийском Гарабогазе открыл завод по производству удобрений стоимостью $1,57 млрд

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в городе Гарабогаз на побережье Каспийского моря открыл завод "Гарабогазкарбамид" по производству удобрений, сообщает Государственное информационное агентство страны.

Согласно проекту, новое предприятие будет ежегодно производить до 1 млн 155 тыс. тонн концентрированного твёрдого азотного удобрения - карбамида, который планируется экспортировать морским путём. В этих целях в Гарабогазе полностью реконструирован местный порт.

Контракт на строительство завода стоимостью более $1,57 млрд был подписан между государственным концерном "Туркменхимия" и консорциумом в составе японской Mitsubisi Corp. и турецкой Gap Insaat Yatirim ve Dis Ticaret A.S.

С выходом промышленного объекта на производственную мощность объём производства карбамида в стране составит более 2 млн тонн.

"Туркменистан сделал еще один решительный шаг на пути интеграции в ряды индустриально развитых государств мира, влившись в число крупных экспортеров химической продукции", - сказал Г.Бердымухамедов на церемонии открытия завода.

Президент Туркменистана также отметил экологическую безопасность нового комплекса.

"Количество вредных выбросов в атмосферу не выходит за рамки принятых в Туркменистане и международных стандартов", - сказал Г.Бердымухамедов.

Кроме цехов по производству синтетического аммиака и карбамида завод включает газотурбинный генератор для производства электроэнергии и установку по очистке и опреснению морской воды.

Завод "Гарабогазкарбамид" рассчитан на ежегодную переработку порядка 1 млрд кубометров природного газа, производство в сутки 2 тыс. тонн синтетического аммиака и на его основе - 3,5 тыс. тонн карбамидного удобрения.

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Тэги: ТУРКМЕНИСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, УДОБРЕНИЯ, ЗАВОД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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