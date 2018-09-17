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Дальнее зарубежье 17.09.2018 18:34

Венгрия не изменит миграционную политику из-за санкций ЕС - глава МИД

Министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал санкции ЕС в отношении Будапешта в высшей степени политизированными.

"Это в высшей степени политизированное решение в отношении Венгрии, основанное на том, что Венгрия отвергла обязательные квоты по приему мигрантов. Мы продолжим свою миграционную политику, что означает, что на территории Венгрии не будет никаких нелегальных мигрантов. Мы не откажемся от такой политики", - сказал П.Сиярто журналистам.

"Есть страны, особенно Польша и Чехия, которые уже заверили нас в том, что они не будут голосовать за введение санкций в отношении Венгрии",-заключил он.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ВЕНГРИЯ, ЕС, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]