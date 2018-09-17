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ТЭК 17.09.2018 18:45

Будапешт продолжит обсуждать с Москвой будущее соглашения по газу - МИД Венгрии

Венгрия и Россия продолжат обсуждать сотрудничество в сфере энергетики в свете антироссийских санкций США, заявил министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийятро.

"Россия - один из наиболее важных поставщиков энергоресурсов для Венгрии. Безусловно, мы продолжим переговоры о будущем нашего соглашения по газу. Текущее соглашение рассчитано на период до 2020 года", - сказал П.Сийятро, отвечая на вопрос "Интерфакса" о том, как антироссийские санкции Вашингтона в отношении России могут повлиять на сотрудничество двух стран в сфере энергетики.

"Мы стараемся как можно скорее достичь соглашения на период 2020 года и далее", - добавил он.

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Тэги: ВЕНГРИЯ, РОССИЯ, ЭНЕРГЕТИКА, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]