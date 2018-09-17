Будапешт продолжит обсуждать с Москвой будущее соглашения по газу - МИД Венгрии

Венгрия и Россия продолжат обсуждать сотрудничество в сфере энергетики в свете антироссийских санкций США, заявил министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийятро.

"Россия - один из наиболее важных поставщиков энергоресурсов для Венгрии. Безусловно, мы продолжим переговоры о будущем нашего соглашения по газу. Текущее соглашение рассчитано на период до 2020 года", - сказал П.Сийятро, отвечая на вопрос "Интерфакса" о том, как антироссийские санкции Вашингтона в отношении России могут повлиять на сотрудничество двух стран в сфере энергетики.

"Мы стараемся как можно скорее достичь соглашения на период 2020 года и далее", - добавил он.