Госкорпорация "Росатом" начала практические работы по сооружению второго и третьего блоков АЭС "Бушер" в Иране, сообщил, выступая с докладом на 62-й генконференции МАГАТЭ глава компании Алексей Лихачев.

"Начались практические работы по сооружению второго и третьего блоков АЭС "Бушер", - сказал он.

Как сообщалось, 10 сентября 2016 года состоялась церемония закладки первого камня строительства II очереди АЭС "Бушер", включающей энергоблоки NN2 и 3. Заливка первого бетона под энергоблок N2 АЭС "Бушер" планируется в III квартале 2019 года. Сроки строительства второго блока - с 2016 по 2024 годы, работы по третьему блоку планируется завершить в 2026 году. Суммарная мощность двух энергоблоков составит 2,1 тыс. МВт.

Прошлой осенью сообщалось, что группа ASE приступила к подготовке всей территории площадки к возведению новых энергообьектов и начнет разработку котлована блока N2.