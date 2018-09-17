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ТЭК 17.09.2018 19:02

Росатом начал работы на энергоблоке N3 АЭС "Бушер" в Иране

Госкорпорация "Росатом" начала практические работы по сооружению второго и третьего блоков АЭС "Бушер" в Иране, сообщил, выступая с докладом на 62-й генконференции МАГАТЭ глава компании Алексей Лихачев.

"Начались практические работы по сооружению второго и третьего блоков АЭС "Бушер", - сказал он.

Как сообщалось, 10 сентября 2016 года состоялась церемония закладки первого камня строительства II очереди АЭС "Бушер", включающей энергоблоки NN2 и 3. Заливка первого бетона под энергоблок N2 АЭС "Бушер" планируется в III квартале 2019 года. Сроки строительства второго блока - с 2016 по 2024 годы, работы по третьему блоку планируется завершить в 2026 году. Суммарная мощность двух энергоблоков составит 2,1 тыс. МВт.

Прошлой осенью сообщалось, что группа ASE приступила к подготовке всей территории площадки к возведению новых энергообьектов и начнет разработку котлована блока N2.

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Тэги: РОССИЯ, ИРАН, БУШЕР, РАБОТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]