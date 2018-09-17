Госкорпорация "Росатом" начала практические работы по сооружению второго и третьего блоков АЭС "Бушер" в Иране, сообщил, выступая с докладом на 62-й генконференции МАГАТЭ глава компании Алексей Лихачев.
"Начались практические работы по сооружению второго и третьего блоков АЭС "Бушер", - сказал он.
Как сообщалось, 10 сентября 2016 года состоялась церемония закладки первого камня строительства II очереди АЭС "Бушер", включающей энергоблоки NN2 и 3. Заливка первого бетона под энергоблок N2 АЭС "Бушер" планируется в III квартале 2019 года. Сроки строительства второго блока - с 2016 по 2024 годы, работы по третьему блоку планируется завершить в 2026 году. Суммарная мощность двух энергоблоков составит 2,1 тыс. МВт.
Прошлой осенью сообщалось, что группа ASE приступила к подготовке всей территории площадки к возведению новых энергообьектов и начнет разработку котлована блока N2.
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