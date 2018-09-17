Договорно-правовая база между Украиной и РФ будет переработана, прекратит действие договор по Азовскому морю - Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что прекратит действие договор между Украиной и Российской Федерацией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива от 2003 года.
"Есть чёткая стратегия, мы ее подготовили... Вся договорно-правовая база с Россией будет постепенно переработана - это 100%... Договор касательно Азова, конечно, он не будет работать в будущем. Когда мы это сделаем? Это вопрос четкой стратегии", - сказал министр журналистам в понедельник в Киеве.
П.Климкин отметил, что у Украины есть план по переработке договоров с РФ, который будет представлен по каждому договору или блоку договоров постепенно.
"Есть блоки договоров, например, касательно базирования бывшего Черноморского флота. Меня многие парламентарии спрашивают, что будет с ними после изменения Конституции. Я буду это говорить, когда это будет обсуждаться, чтобы Россия это не использовала, чтобы ухудшить наши позиции", - рассказал глава МИД.
Ранее в этот день президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 6 сентября 2018 года о прекращении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией.
Ожидается, что до 30 сентября Российская Федерация будет проинформирована нотой МИД Украины, а президент Украины внесет в Верховную Раду соответствующий законопроект в соответствии со статьей 24 закона Украины "О международных договорах Украины".
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