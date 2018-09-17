Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9781 RUR   0.025 GBR   2.2239 TRY   0.2757

Цена на нефть

    $/bbl WTI   68.99 Brent   78.09

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 20° 32° Завтра 18° 24° 20 Сен 16° 25° 21 Сен 17° 27°

Регион 17.09.2018 19:15

Договорно-правовая база между Украиной и РФ будет переработана, прекратит действие договор по Азовскому морю - Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что прекратит действие договор между Украиной и Российской Федерацией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива от 2003 года.

"Есть чёткая стратегия, мы ее подготовили... Вся договорно-правовая база с Россией будет постепенно переработана - это 100%... Договор касательно Азова, конечно, он не будет работать в будущем. Когда мы это сделаем? Это вопрос четкой стратегии", - сказал министр журналистам в понедельник в Киеве.

П.Климкин отметил, что у Украины есть план по переработке договоров с РФ, который будет представлен по каждому договору или блоку договоров постепенно.

"Есть блоки договоров, например, касательно базирования бывшего Черноморского флота. Меня многие парламентарии спрашивают, что будет с ними после изменения Конституции. Я буду это говорить, когда это будет обсуждаться, чтобы Россия это не использовала, чтобы ухудшить наши позиции", - рассказал глава МИД.

Ранее в этот день президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 6 сентября 2018 года о прекращении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией.

Ожидается, что до 30 сентября Российская Федерация будет проинформирована нотой МИД Украины, а президент Украины внесет в Верховную Раду соответствующий законопроект в соответствии со статьей 24 закона Украины "О международных договорах Украины".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, РОССИЯ, ДОГОВОР, АЗОВ


Похожие новости


Глава МИД Украины Климкин анонсировал в ближайшее время "дальнейшие шаги" по прекращению действия договоров с Россией Лавров заявляет о безальтернативности минских договоренностей Москва готова продолжать сотрудничество с Киевом в рамках СНГ - Лавров Суд в Амстердаме арестовал долю Газпрома в "Голубом потоке" Украина уже свыше 1 тыс. суток обходится без российского газа, утверждает Порошенко ЕС требует от Москвы немедленно освободить Сенцова

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]