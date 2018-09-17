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Регион 17.09.2018 19:30

В Киеве отвергают причастность Украины к крушению малазийского Боинга

Секретарь Совета безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов назвал "фейком" заявления российской стороны о том, что ракета, из которой в 2014 году над Донбассом был сбит пассажирский "Боинг" Малазийских авиалиний, имела украинскую принадлежность.

"Заявление Российской Федерации о якобы украинском следе ракеты, которая сбила МН-17 - это очередной неудачный фейк Кремля для того, чтобы прикрыть свое преступление, которое уже доказано как официальным следствием, так и независимыми экспертными группами", - сказал А.Турчинов журналистам в понедельник в Киеве.

Ранее в понедельник начальник Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ Николай Паршин заявил, что ракета зенитно-ракетного комплекса "Бук", которой был сбит в 2014 г. малазийский "Боинг" рейса MH17, была произведена в подмосковном Долгопрудном в 1986 г. и отправлена на Украину, откуда больше не возвращалась в Россию.

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Тэги: УКРАИНА, БОИНГ, РАКЕТА, ОПРОВЕРЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]