В Киеве отвергают причастность Украины к крушению малазийского Боинга

Секретарь Совета безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов назвал "фейком" заявления российской стороны о том, что ракета, из которой в 2014 году над Донбассом был сбит пассажирский "Боинг" Малазийских авиалиний, имела украинскую принадлежность.
"Заявление Российской Федерации о якобы украинском следе ракеты, которая сбила МН-17 - это очередной неудачный фейк Кремля для того, чтобы прикрыть свое преступление, которое уже доказано как официальным следствием, так и независимыми экспертными группами", - сказал А.Турчинов журналистам в понедельник в Киеве.
Ранее в понедельник начальник Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ Николай Паршин заявил, что ракета зенитно-ракетного комплекса "Бук", которой был сбит в 2014 г. малазийский "Боинг" рейса MH17, была произведена в подмосковном Долгопрудном в 1986 г. и отправлена на Украину, откуда больше не возвращалась в Россию.
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