Азербайджан в январе-августе увеличил добычу нефти на 0,9%, газа - на 4,6%

Добыча нефти в Азербайджане в январе-августе 2018 года составила 25 млн 795 тыс. тонн нефти, что на 0,9% выше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.
"В январе-августе 2018 года добыча нефти составила 25 млн 795 тыс. тонн (рост на 0,9%), в том числе товарной нефти – 25 млн 760,6 тыс. тонн (рост на 0,9%)", - отметили в Госкомстате.
В январе-августе 2018 года в Азербайджане добыто 19 млрд 542,4 млн кубометров газа (рост на 4,6% по сравнению с январем-августом 2017 года). При этом добыча товарного газа в отчетный период составила 12 млрд 117,1 млн кубометров (рост на 0,5%).
В 2017 году добыча нефти в Азербайджане составила 38 млн 688,9 тыс. тонн, газа - 28 млрд 597,5 млн кубометров.
Правительство Азербайджана на 2018 год прогнозирует добычу нефти на уровне 37 млн 534,8 тыс. тонн, газа - 30 млрд 498,3 млн.
Н.Аббасова
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