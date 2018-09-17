Silk Way West Airlines увеличила число рейсов по маршруту Баку-Чжэнчжоу до 6 раз в неделю

Азербайджанская авиакомпания Silk Way West Airlines увеличила число рейсов из Баку в Чжэнчжоу (Китай) с 4 до 6 раз в неделю, говорится в сообщении компании.
«Соответствующая договоренность была достигнута в Чжэнчжоу в рамках конференции ICAO Cargo Conference, прошедшей в начале сентября. Это новый этап нашего стратегического сотрудничества с правительством провинции Хэнань и аэропортом Чжэнчжоу», - отметил президент и исполнительный директор Silk Way West Airlines Вольфганг Мейер, слова которого приводятся в пресс-релизе.
По его словам, Silk Way West Airlines за короткий промежуток времени стала одним из ведущих грузовых перевозчиков в Чжэнчжоу и планирует дальнейшее увеличение объема перевозок и количества рейсов.
«Чжэнчжоу предоставляет нам идеальную платформу для роста с учетом наших основных возможностей для обслуживания Великого Шелкового пути», - отметил В.Мейер.
Silk Way West Airlines начала свою деятельность 19 июня 2012 года. В настоящее время флот авиакомпании Silk Way West Airlines состоит из самолетов Вoeing 747-8F и Вoeing 747-400F.
Авиакомпания выполняет регулярные полеты в различные регионы мира – Азию, Европу, Ближний Восток и Северную Америку. Всего география полетов насчитывает более 45 пунктов назначения.
Н.Аббасова
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