Silk Way West Airlines увеличила число рейсов по маршруту Баку-Чжэнчжоу до 6 раз в неделю

Азербайджанская авиакомпания Silk Way West Airlines увеличила число рейсов из Баку в Чжэнчжоу (Китай) с 4 до 6 раз в неделю, говорится в сообщении компании.

«Соответствующая договоренность была достигнута в Чжэнчжоу в рамках конференции ICAO Cargo Conference, прошедшей в начале сентября. Это новый этап нашего стратегического сотрудничества с правительством провинции Хэнань и аэропортом Чжэнчжоу», - отметил президент и исполнительный директор Silk Way West Airlines Вольфганг Мейер, слова которого приводятся в пресс-релизе.

По его словам, Silk Way West Airlines за короткий промежуток времени стала одним из ведущих грузовых перевозчиков в Чжэнчжоу и планирует дальнейшее увеличение объема перевозок и количества рейсов.

«Чжэнчжоу предоставляет нам идеальную платформу для роста с учетом наших основных возможностей для обслуживания Великого Шелкового пути», - отметил В.Мейер.

Silk Way West Airlines начала свою деятельность 19 июня 2012 года. В настоящее время флот авиакомпании Silk Way West Airlines состоит из самолетов Вoeing 747-8F и Вoeing 747-400F.

Авиакомпания выполняет регулярные полеты в различные регионы мира – Азию, Европу, Ближний Восток и Северную Америку. Всего география полетов насчитывает более 45 пунктов назначения.

Н.Аббасова