Азербайджан сократил в январе-августе добычу золота на 29%

Добыча золота в Азербайджане в январе-августе 2018 года составила 2 тыс. 802,2 кг, что на 28,8% меньше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.
В августе 2018 года в Азербайджане добыто 213,5 кг золота.
Добытое золото передано на переработку.
Как сообщалось, в 2017 году в Азербайджане было добыто 6 тыс. 390,8 кг золота (рост в 3,4 раза по сравнению с 2016 годом).
Добыча золота и серебра в Азербайджане в настоящее время осуществляется с месторождений Кедабек и Гоша в рамках контракта типа Production Sharing Agreement, подписанного 21 августа 1997 года. Контракт предусматривает разработку 6 месторождений: одного - в Нахичевани, двух - в Кедабекском районе Азербайджана (450 км к западу от Баку) и трех - Кельбаджаре и Зангелане, оккупированных в настоящее время армянскими вооруженными силами. Доля Азербайджана в контракте составляет 51%, Anglo Asian Mining PLC - 49%.
Согласно контракту, в целом с этих 6 месторождений планируется добыть 400 тонн золота.
Добыча первого золота началась в 2009 году с месторождения Кедабек, добыча серебра - в 2010 году. С месторождения Гоша добыча золота началась в третьем квартале 2013 года. Также компания летом 2015 года ввела в разработку золотоносный рудник Гадир, с сентября 2017 года - с месторождения Угур.
Кроме этого, государственное ЗАО "AzerGold" в 2016 году начало добычу золота и серебра с месторождения Човдар, в 2017 году - экспорт золотых и серебряных слитков.
Ранее промышленные запасы золотоносного месторождения Човдар в Дашкесанском районе Азербайджана оценивались в 44,61 тонн золота.
Б.Рустамбеков
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