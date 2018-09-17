Рост ВВП Азербайджана в январе-августе ускорился до 0,7%

Реальный рост ВВП Азербайджана в январе-августе 2018 года составил 0,7%, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

Как сообщалось ранее, по итогам января-июля 2018 года рост ВВП составил 0,2%.

По данным статистики, номинальный объем ВВП за 8 месяцев 2018 года составил 50 млрд 521,9 млн манатов.

Рост ненефтяного ВВП в январе-августе 2018 года составил 0,9%, в нефтяном секторе – 0,4%.

По данным статистики, в отчетном периоде лишь в секторе строительства имел место спад на 17,3%.

ВВП на душу населения по итогам января-августа 2018 года составил 5 тыс. 153,1 манатов (спад на 0,2%).

Правительство Азербайджана рост ВВП в 2018 году прогнозирует на уровне 2%.

В 2017 году рост ВВП Азербайджана составил 0,1%.

Н.Аббасова