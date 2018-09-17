Рост ВВП Азербайджана в январе-августе ускорился до 0,7%

Реальный рост ВВП Азербайджана в январе-августе 2018 года составил 0,7%, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.
Как сообщалось ранее, по итогам января-июля 2018 года рост ВВП составил 0,2%.
По данным статистики, номинальный объем ВВП за 8 месяцев 2018 года составил 50 млрд 521,9 млн манатов.
Рост ненефтяного ВВП в январе-августе 2018 года составил 0,9%, в нефтяном секторе – 0,4%.
По данным статистики, в отчетном периоде лишь в секторе строительства имел место спад на 17,3%.
ВВП на душу населения по итогам января-августа 2018 года составил 5 тыс. 153,1 манатов (спад на 0,2%).
Правительство Азербайджана рост ВВП в 2018 году прогнозирует на уровне 2%.
В 2017 году рост ВВП Азербайджана составил 0,1%.
Н.Аббасова
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