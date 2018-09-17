Главы МИД стран ШОС обсудят заявку Азербайджана на получение статуса наблюдателя организации - генсек

Заявка Азербайджана на получение статуса наблюдателя в Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС) будет рассмотрена на заседании СМИД стран-членов организации, заявил генсек ШОС Рашид Алимов.

"Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров в рамках рабочего визита в Китай провел встречу с генсеком ШОС Р.Алимовым. На встрече обсуждались перспективы развития сотрудничества", - отмечается в сообщении МИД Азербайджана.

Э.Мамедъяров подчеркнул заинтересованность в углублении сотрудничества с ШОС и повышения этого сотрудничества "на качественно новый уровень" – до статуса наблюдателя.

"Р.Алимов, в свою очередь, подчеркнул, что в августе в ШОС обсуждалось обращение Азербайджана на поучение статуса наблюдателя в организации. Этот вопрос будет обсужден на СМИД стран-членов организации", - подчеркивает МИД.

В июне 2016 года Азербайджан завершил процесс присоединения к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в качестве партнера по диалогу.

Ранее президент Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан заинтересован в участии в ряде проектов ШОС. «Азербайджан заинтересован в укреплении связей с ШОС и в участии в ряде совместных проектах. Успешные двусторонние отношения с членами ШОС служат созданию единой платформы сотрудничества, и сотрудничество с этими странами является одним из приоритетов внешней политики Азербайджана», - сказал И.Алиев.

А.Азизов