Азербайджан в январе-июле незначительно увеличил экспорт нефти

Азербайджан в январе-июле 2018 года экспортировал 18 млн 914,5 тыс. тонн нефти, что на 0,1% выше показателя аналогичного периода 2017 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в правительстве.
"Общая стоимость экспортированной за отчетный период из Азербайджана нефти составила $9 млрд 482,475 млн (рост на 42,1%)", - отметили в правительстве.
Объем задекларированной нефти, отправленной на экспорт за январь-июль 2018 года, составил 16 млн 658,9 тыс. тонн на сумму $8 млрд 676 млн 292,3 тыс.
Азербайджан в 2017 году экспортировал 32 млн 845 тыс. тонн нефти.
Н.Аббасова
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