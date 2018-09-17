Азербайджан в январе-июле незначительно увеличил экспорт нефти

Азербайджан в январе-июле 2018 года экспортировал 18 млн 914,5 тыс. тонн нефти, что на 0,1% выше показателя аналогичного периода 2017 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в правительстве.

"Общая стоимость экспортированной за отчетный период из Азербайджана нефти составила $9 млрд 482,475 млн (рост на 42,1%)", - отметили в правительстве.

Объем задекларированной нефти, отправленной на экспорт за январь-июль 2018 года, составил 16 млн 658,9 тыс. тонн на сумму $8 млрд 676 млн 292,3 тыс.

Азербайджан в 2017 году экспортировал 32 млн 845 тыс. тонн нефти.

Н.Аббасова