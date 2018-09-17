Турция усиливает военное присутствие на севере Сирии - иранское СМИ

Турция перебрасывает на север Сирии крупные партии вооружений и боевой техники, сообщает иранское информационное агентство "Фарс".

По его данным, в минувшие выходные колонна из шести танков и нескольких десятков бронемашин пересекла турецко-сирийскую границу.

Ранее в провинции Идлиб и Хама прибыли порядка 185 грузовиков с оружием и боеприпасами, включая ракеты. Груз был доставлен турецкой армией в районы, контролируемые поддерживаемой Анкарой умеренной оппозицией, отмечает иранское агентство.

Оно отмечает, что Турция усиливает военное присутствие на севере Сирии в свете сообщений о подготовки правительственных сил Сирии к широкомасштабной операции в провинциях Идлиб, Хама, Латакия и Алеппо против террористических группировок.

На протяжении многих месяцев турецкая армия при поддержке оппозиционной Свободной сирийской армии ведет на севере Сирии операцию против курдов из Партии демократического союза, которую Анкара считает террористической. Турция также является гарантом прекращения огня в зоне деэскалации, которая охватывает провинцию Идлиб и ряд других районов на севере Сирии.