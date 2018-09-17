Ассанж пытался в 2010 году получить российскую визу - СМИ

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж намеревался получить российскую визу и с этой целью связался со своим знакомым в Лондоне в 2010 году, сообщает в понедельник агентство Ассошиэйтед Пресс.
"Я, Дж.Ассанж, передаю полноценные полномочия своему другу, Исраэлю Шамиру, для передачи и для возвращения моего паспорта после получения (российской - ИФ) визы", - цитирует АП письмо Дж.Ассанжа.
Агентство отмечает, что в его распоряжение попали не только письмо, но и ряд секретных переписок и других файлов WikiLeaks от ноября 2010 года.
"Файлы характеризуют зарождающиеся отношения Дж.Ассанжа с Москвой", - пишет АП.
При этом агентство подчеркивает, что "связи бывшего хакера с Кремлем стали особенно выраженными в преддверии президентских выборов США в 2016 году".
Дж.Ассанж получил убежище в посольстве Эквадора в Лондоне в 2012 году. Он не может покинуть его территорию, поскольку будет сразу задержан британской полицией за отказ явиться в суд в 2012 году. Выдачи Дж.Ассанжа добиваются США, где ему грозит наказание за разглашение секретных данных госдепартамента.
В августе этого года Комитет по разведке сената США направил запрос юристам Дж.Ассанжа о проведении закрытого интервью с ним в рамках расследования предполагаемого российского вмешательства в выборы президента 2016 года.
В свою очередь, юридическая команда WikiLeaks заявила, что они рассматривают предложение Комитета, но процесс дачи свидетельских показаний "должен соответствовать наивысшим этическим стандартам".
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