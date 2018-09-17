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Транспорт и связь 17.09.2018 15:07

AZAL возобновляет c 30 октября полеты по маршруту Баку-Женева-Баку

Авиакомпания «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) с 30 октября 2018 года начнет выполнение прямых рейсов по маршруту Баку-Женева-Баку, говорится в сообщении AZAL.

"Рейсы будут выполняться два раза в неделю - по вторникам и пятницам на самолетах Airbus A319", - отмечается в сообщении.

Стоимость билета в один конец начинается с 392,59 манатов (официальный курс на 17 сентября 1,7 манат/$1).

Вылеты будут осуществляться через Терминал 1 Международного аэропорта Гейдар Алиев. Билеты можно забронировать и приобрести в кассах AZAL, в официальных агентствах авиакомпании и на сайте www.azal.az.

Как сообщалось ранее, авиасообщение по маршруту Баку-Женева-Баку со стороны AZAL осуществлялось с июля 2014 года по март 2015 года. Впоследствии авиакомпания закрыла данный рейс по причине слабой загруженности.

Н.Аббасова

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Тэги: ШВЕЦАРИЯ, РЕЙС, ОТКРЫТИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]