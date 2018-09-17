Азербайджан сократил в январе-июле экспорт газа на 1,3%

Азербайджан в январе-июле 2018 года экспортировал 5 млрд 176,4 млн кубометров природного газа, что на 1,3% ниже показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в правительстве.

"Общая стоимость газа, экспортированного за отчетный период из Азербайджана, составила $893 млн 684,5 тыс. (рост на 12,1%)", - отметили в правительстве.

Экспорт газа, оформленный по упрощенным таможенным декларациям, за январь-июль 2018 года составил 4 млрд 49,7 млн кубометров на сумму $749 млн 714 тыс.

Азербайджан в 2017 году экспортировал 8 млрд 859,7 млн кубометров природного газа.

Азербайджанский газ в настоящее время экспортируется как непосредственно Госнефтекомпанией Азербайджана (SOCAR) в Иран и Грузию, так и консорциумом Шах-Дениз по газопроводу Баку-Тбилиси-Эрзерум в Грузию и Турцию.

Н.Аббасова