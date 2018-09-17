Министры обороны Украины и Великобритании называют дезинформацией выводы РФ по катастрофе МН17

Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что озвученная представителями Минобороны РФ информация об украинской принадлежности ракеты, сбившей самолет рейса МН17 над Донбассом в 2014 году, свидетельствует о стремлении Москвы обострить ситуацию.

"Это очередная ложь, это очередной фейк Российской Федерации, который свидетельствует о том, что Россия точно не отказалась от своих планов по подрыву авторитета Украины, по подрыву ситуации в целом. Им нужна причина, чтобы обострить ситуацию", - сказал министр на брифинге по результатам встречи с министром обороны Великобритании Гэвином Уильямсоном в Киеве в понедельник.

В свою очередь министр обороны Великобритании добавил, что было проведено независимое расследование, которое показало, кто причастен к атаке на самолет "Боинг" авиакомпании Malaysia Airlines, совершавшим рейс МН17 Амстердам - Куала-Лумпур.

"Это еще один пример российской дезинформации", - сказал Г.Уильямсон.

Ранее в понедельник начальник Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ Николай Паршин заявил, что ракета зенитно-ракетного комплекса "Бук", которой был сбит в 2014 г. малазийский "Боинг" рейса MH17, была произведена в подмосковном Долгопрудном в 1986 г. и отправлена на Украину, откуда больше не возвращалась в Россию.