В Германии начинают курсировать поезда на водородном топливе

Первый в мире поезд на водородных топливных элементах Coradia iLint в понедельник вышел на маршрут, который соединяет города Бремерфёрд, Куксхафен, Бремерхафен и Букстехуде.
В воскресенье он выполнил тестовый рейс, за которым наблюдал министр экономики и транспорта Нижней Саксонии Бернд Альтхусман, сообщает "Радио Бремена".
На крыше состава установлена цистерна с водородным топливом и топливный элемент. Он преобразует энергию водорода в электрический ток.
Поезд способен развить скорость до 140 километров в час. На одной заправке Coradia iLint может преодолеть порядка 1 тыс. километров, что сопоставимо с длительностью работы современного тепловоза.
Транспортное средство было разработано и изготовлено в немецком городе Зальцгиттер французской Alstom, которая является первым европейским разработчиком высокоскоростных электропоездов, отмечает Deutsche Welle.
С 2021 года 14 таких поездов будут выполнять регулярные рейсы по маршруту Букстехуде - Куксхафен.
Земельное транспортное министерство планирует в ближайшем будущем полностью заменить дизельные региональные поезда водородными. Ранее сообщалось, что на эти цели выделены 81,3 млн евро.
Двигатели внутреннего сгорания, работающие на водородных элементах, считаются надежными и высокоэкологичными. Их работа основана на преобразовании энергии водорода в электрический ток с помощью топливного элемента. В числе недостатков обычно упоминают высокую стоимость водородных топливных элементов и большое количество энергии, необходимое для сжижения топлива.
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