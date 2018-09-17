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Дальнее зарубежье 17.09.2018 21:31

ЕС не может лишить Венгрию права защищать свои границы - премьер

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что недопустимо позволять Евросоюзу лишать Будапешт права на защиту границ собственной страны.

"Мы приветствуем, что вместо вопроса о квотах для мигрантов Европейский союз наконец-то озаботился вопросом защиты своих границ", - сказал В.Орбан в понедельник на заседании парламента, комментируя предложение канцлера Германии Ангелы Меркель об усилении общеевропейского агентства по защите границ ЕС Frontex.

"Однако неверно то, что мы будем лишены права защищать наши границы, в то время как Брюссель хочет взять на себя ответственность за это", - добавил премьер.

Он подчеркнул, что намерен высказать свою позицию на саммите ЕС в Зальцбурге, который пройдет позже на этой неделе.

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Тэги: ВЕНГРИЯ, ЕС, ГРАНИЦЫ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]