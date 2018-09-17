ЕС не может лишить Венгрию права защищать свои границы - премьер

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что недопустимо позволять Евросоюзу лишать Будапешт права на защиту границ собственной страны.

"Мы приветствуем, что вместо вопроса о квотах для мигрантов Европейский союз наконец-то озаботился вопросом защиты своих границ", - сказал В.Орбан в понедельник на заседании парламента, комментируя предложение канцлера Германии Ангелы Меркель об усилении общеевропейского агентства по защите границ ЕС Frontex.

"Однако неверно то, что мы будем лишены права защищать наши границы, в то время как Брюссель хочет взять на себя ответственность за это", - добавил премьер.

Он подчеркнул, что намерен высказать свою позицию на саммите ЕС в Зальцбурге, который пройдет позже на этой неделе.