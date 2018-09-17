Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9781 RUR   0.025 GBR   2.2239 TRY   0.2757

Цена на нефть

    $/bbl WTI   68.99 Brent   78.09

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 20° 32° Завтра 18° 24° 20 Сен 16° 25° 21 Сен 17° 27°

Регион 17.09.2018 21:48

Международные следователи изучат информацию, представленную России по "Боингу" MH17

Международная совместная следственная группа (JIT) по расследованию крушения "Боинга" "Малазийских авиалиний" приняла к сведению информацию, которая была публично озвучена министерством обороны России.

"JIT уже направляла запрос в Российскую Федерацию по предоставлению актуальной информации", - говорится в заявлении, опубликованном в понедельник на ее сайте.

В документе отмечается, что "в мае 2018 года JIT специально запросила информацию о номерах, найденных на нескольких обнаруженных частях ракеты".

"JIT тщательно изучит материалы, представленные сегодня, как только Российская Федерация предоставит соответствующие документы для JIT в соответствии с запросом от мая 2018 года и согласно резолюции СБ ООН 2166", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что "с начала расследования до сегодняшнего дня JIT всегда тщательно анализировала и обрабатывала информацию, предоставленную Российской Федерацией".

"Примером может служить предполагаемое присутствие истребителя вблизи MH17 по изображениям, представленным общественности на пресс-конференции в июле 2014 года", - отмечается в сообщении.

Ранее начальник Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ Николай Паршин заявил, что ракета зенитно-ракетного комплекса "Бук", которой был сбит в 2014 г. малазийский "Боинг" рейса MH17, была произведена в подмосковном Долгопрудном в 1986 г. и отправлена на Украину, откуда больше не возвращалась в Россию.

"Представители совместной следственной группы могут ознакомиться с этими документами, если пожелают", - сказал Н.Паршин на пресс-конференции в Москве.

"Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек. Все они погибли.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: НИДЕРЛАНДЫ, РОССИЯ, СЛЕДОВАТЕЛИ, ИНФОРМАЦИЯ


Похожие новости


Глава МИД Нидерландов на заседании Совбеза ООН призвал Россию взять на себя ответственность за крушение "Боинга" на востоке Украины Глава МИД Нидерландов заявил, что обсудил с Лавровым сирийский кризис, доволен встречей в Москве Нидерланды ожидают от РФ комментарии к проекту доклада о причинах крушения MH17 на Украине в течение 1 месяца Лидеры США и Нидерландов считают необходимым введение дополнительных санкций против России - Белый дом Глава МИД Нидерландов не исключает расширения санкций ЕС против России

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]