Международная совместная следственная группа (JIT) по расследованию крушения "Боинга" "Малазийских авиалиний" приняла к сведению информацию, которая была публично озвучена министерством обороны России.
"JIT уже направляла запрос в Российскую Федерацию по предоставлению актуальной информации", - говорится в заявлении, опубликованном в понедельник на ее сайте.
В документе отмечается, что "в мае 2018 года JIT специально запросила информацию о номерах, найденных на нескольких обнаруженных частях ракеты".
"JIT тщательно изучит материалы, представленные сегодня, как только Российская Федерация предоставит соответствующие документы для JIT в соответствии с запросом от мая 2018 года и согласно резолюции СБ ООН 2166", - говорится в сообщении.
В нем отмечается, что "с начала расследования до сегодняшнего дня JIT всегда тщательно анализировала и обрабатывала информацию, предоставленную Российской Федерацией".
"Примером может служить предполагаемое присутствие истребителя вблизи MH17 по изображениям, представленным общественности на пресс-конференции в июле 2014 года", - отмечается в сообщении.
Ранее начальник Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ Николай Паршин заявил, что ракета зенитно-ракетного комплекса "Бук", которой был сбит в 2014 г. малазийский "Боинг" рейса MH17, была произведена в подмосковном Долгопрудном в 1986 г. и отправлена на Украину, откуда больше не возвращалась в Россию.
"Представители совместной следственной группы могут ознакомиться с этими документами, если пожелают", - сказал Н.Паршин на пресс-конференции в Москве.
"Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек. Все они погибли.
Министр обороны Азербайджана поручил подразделениям на передовой жестко пресекать обстрелы армянскими военными азербайджанских населенных пунктов
Главы МИД стран ШОС обсудят заявку Азербайджана на получение статуса наблюдателя организации - генсек
Пресс-секретарь президента Азербайджана назвал абсурдными и неуместными заявления премьера Армении по ряду вопросов
Ливан планирует провести второй тендер на изучение шельфа
ФАС может возбудить в отношении Samsung дело о координации цен на смартфоны
Сообщения о нарушениях при закупках в системе Росгвардии пока не находят подтверждения - ОНФ
В Германии начинают курсировать поезда на водородном топливе
Рекордное количество россиян посетило Анталью за восемь месяцев 2018 года
ГААД получит около 2 млн манатов на строительство автодороги в Абшеронском районе
ГААД получит 15 млн манатов на строительство автодороги в центральном регионе Азербайджана
ГААД получит более 1,3 млн манатов на строительство автодороги в Зардабском районе
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Банк Республика снизил проценты по наличным кредитам
Bakcell продолжает исполнять желания детей вместе с ASAN Məktub
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»