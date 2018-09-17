Международная совместная следственная группа (JIT) по расследованию крушения "Боинга" "Малазийских авиалиний" приняла к сведению информацию, которая была публично озвучена министерством обороны России.

"JIT уже направляла запрос в Российскую Федерацию по предоставлению актуальной информации", - говорится в заявлении, опубликованном в понедельник на ее сайте.

В документе отмечается, что "в мае 2018 года JIT специально запросила информацию о номерах, найденных на нескольких обнаруженных частях ракеты".

"JIT тщательно изучит материалы, представленные сегодня, как только Российская Федерация предоставит соответствующие документы для JIT в соответствии с запросом от мая 2018 года и согласно резолюции СБ ООН 2166", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что "с начала расследования до сегодняшнего дня JIT всегда тщательно анализировала и обрабатывала информацию, предоставленную Российской Федерацией".

"Примером может служить предполагаемое присутствие истребителя вблизи MH17 по изображениям, представленным общественности на пресс-конференции в июле 2014 года", - отмечается в сообщении.

Ранее начальник Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ Николай Паршин заявил, что ракета зенитно-ракетного комплекса "Бук", которой был сбит в 2014 г. малазийский "Боинг" рейса MH17, была произведена в подмосковном Долгопрудном в 1986 г. и отправлена на Украину, откуда больше не возвращалась в Россию.

"Представители совместной следственной группы могут ознакомиться с этими документами, если пожелают", - сказал Н.Паршин на пресс-конференции в Москве.

"Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек. Все они погибли.