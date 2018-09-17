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17.09.2018 18:22

Банк Республика снизил проценты по наличным кредитам

Срочно нужны деньги для реализации ваших планов? Банк Республика снизил процентные ставки по потребительским кредитам для реализации ваших осенних планов!

В рамках кредитной кампании “Легко и с пользой”, которая будет продолжаться до 31 октября, все клиенты обратившиеся в банк, получат возможность взять кредит по выгодной ставке, начиная от 20% годовых! Максимальная сумма кредита составляет 20 000 манатов, а срок 36 месяцев. В зависимости от официального дохода кредит на сумму до 5 000 манатов может быть предоставлен без поручителя.

Отметим, что сейчас все клиенты Банка с легкостью и без лишней потери времени смогут подать кредитную заявку на официальном сайте банке, а также при помощи своих смартфонов, воспользовавшись услугой WhatsAppКредит по номеру (050) 24 59 144.

Также, клиенты посредством «Mobil Şöbə» легко и удобно смогут ежемесячно погашать свои кредиты и оплачивать другие услуги, подключившись к системе «Автоплатеж».

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, фейсбук странице банка или позвонив по номеру 144.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]