Банк Республика снизил проценты по наличным кредитам

Срочно нужны деньги для реализации ваших планов? Банк Республика снизил процентные ставки по потребительским кредитам для реализации ваших осенних планов!
В рамках кредитной кампании “Легко и с пользой”, которая будет продолжаться до 31 октября, все клиенты обратившиеся в банк, получат возможность взять кредит по выгодной ставке, начиная от 20% годовых! Максимальная сумма кредита составляет 20 000 манатов, а срок 36 месяцев. В зависимости от официального дохода кредит на сумму до 5 000 манатов может быть предоставлен без поручителя.
Отметим, что сейчас все клиенты Банка с легкостью и без лишней потери времени смогут подать кредитную заявку на официальном сайте банке, а также при помощи своих смартфонов, воспользовавшись услугой WhatsAppКредит по номеру (050) 24 59 144.
Также, клиенты посредством «Mobil Şöbə» легко и удобно смогут ежемесячно погашать свои кредиты и оплачивать другие услуги, подключившись к системе «Автоплатеж».
Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, фейсбук странице банка или позвонив по номеру 144.
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