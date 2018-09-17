Алескеров возглавил рабгруппу по развитию СЭЗ в Аляте

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение "О дополнительных мерах по развитию свободной экономической зоны Алят".
Согласно распоряжению, для развития СЭЗ создана рабочая группа, ее руководителем назначен вице-спикер парламента Валех Алескеров.
В состав рабочей группы включены: председатель Госкомитета по градостроительству и архитектуре Самир Нуриев, глава Госкомитета по имущественным вопросам Кярям Гасанов, заместители министров финансов, экономики, экологии и природных ресурсов, транспорта, связи и высоких технологий, глава Исполнительной власти Гарадагского района Баку Сулейман Микаилов, главы ОАО "Азерсу", Госагентства по автомобильным дорогам, ОАО "Азерэнержи", ЗАО "Азербайджанские железные дороги" и др.
Рабочей группе поручено привлечь международного консультанта и в течение 10 месяцев представить президенту И.Алиеву следующие документы: Концепцию поэтапного развития СЭЗ; предложения по созданию необходимой инфраструктуры на территории зоны; решения имущественных вопросов и др.
Минфину поручено обеспечить финансирование данных мер.
А.Азизов
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