Россия в нарушение санкций ООН занималась перекачкой нефти в море для КНДР - постпред США

США имеют доказательства того, что Россия в обход санкций ООН поставляла нефть КНДР, перекачивая ее в море с судна на судно, заявила в понедельник на заседании Совета безопасности ООН постпред США при ООН Никки Хейли.

"Вместе с союзниками и партнерами у США есть доказательства по поводу многих других танкеров, которые, как мы обнаружили, незаконно предоставляли нефть путем передачи с судна на судно", - заявила постпред США при ООН.

В частности Н.Хейли упомянула российское судно "Патриот", которое, по данным США, передавало продукты нефтепереработки на судно, подконтрольное КНДР, в апреле 2018 года.

"Только в этом году США отследили, как минимум, 148 случаев, когда нефтяные танкеры доставляли продукты нефтепереработки, полученные через незаконную передачу с корабля на корабль", - добавила Н.Хейли.

Таким образом, отметила Н.Хейли, КНДР получила более 800 тыс. баррелей нефтепродуктов за первые восемь месяцев 2018 года, что в 1,6 раза превышает лимит в предоставлении нефти КНДР в 2018 году.

СБ ООН в декабре 2017 года ужесточил санкции в отношении КНДР. Согласно резолюции, КНДР может получать до 500 тыс. баррелей нефтепродуктов в год, включая бензин, дизельное топливо и керосин. Поставки сырой нефти в КНДР после принятия резолюции не должны превышать 4 млн баррелей в год.