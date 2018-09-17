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Дальнее зарубежье 17.09.2018 20:57

Порошенко обсудил с госсекретарем по обороне Великобритании усиление санкций против РФ и противодействие киберугрозам

Президент Украины Петр Порошенко принял государственного секретаря по вопросам обороны Великобритании Гэвина Уильямсона и обсудил с ним перспективы усиления санкционного режима против РФ, сообщается на сайте главы украинского государства.

"Отдельное внимание было уделено усилению сотрудничества между Украиной и Британией в рамках НАТО и ООН, а также двустороннему сотрудничеству в сфере противодействия киберугрозам", - говорится в сообщении.

П.Порошенко также поприветствовал решение Г.Уильямсона посетить линию разграничения сторон конфликта в Донбассе.

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Тэги: ПОРОШЕНКО, РОССИЯ, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]