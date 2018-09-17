Порошенко обсудил с госсекретарем по обороне Великобритании усиление санкций против РФ и противодействие киберугрозам

Президент Украины Петр Порошенко принял государственного секретаря по вопросам обороны Великобритании Гэвина Уильямсона и обсудил с ним перспективы усиления санкционного режима против РФ, сообщается на сайте главы украинского государства.

"Отдельное внимание было уделено усилению сотрудничества между Украиной и Британией в рамках НАТО и ООН, а также двустороннему сотрудничеству в сфере противодействия киберугрозам", - говорится в сообщении.

П.Порошенко также поприветствовал решение Г.Уильямсона посетить линию разграничения сторон конфликта в Донбассе.