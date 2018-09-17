Ливан планирует провести второй тендер на изучение шельфа

Ливан планирует провести второй тендер на изучение нефтегазового потенциала шельфа, сообщил журналистам министр энергетики и водных ресурсов Ливана Сезар аби-Халил (Cesar Abi-Khalil) в кулуарах конференции Gastech.

Он выразил надежду, что тендер состоится в начале 2019 года.