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Дальнее зарубежье 17.09.2018 22:44

Мэй отвергла возможность согласования новых условий по выходу Великобритании из ЕС

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила в понедельник, что единственной альтернативой разработанному ее кабинетом соглашению по условиям Brexit будет выход страны из ЕС без каких-либо договоренностей.

"Я уверена, что в результате переговоров с ЕС, мы добьемся хорошего соглашения (по условиям выхода страны из Евросоюза - ИФ), которое затем передадим на рассмотрение в парламент. Я думаю, что альтернативой этому будет отсутствие вообще какого-либо соглашения", - сказала она в интервью британскому телеканалу Би-би-си.

"Мы выйдем (из состава ЕС - ИФ) 19 марта 2019 года", - пообещала британский премьер.

Ранее сообщалось, что, по мнению экспертов Международного валютного фонда, выход Великобритании из Евросоюза без соглашения между двумя сторонами повлечет за собой существенные расходы для британской экономики и, в меньшей степени, для стран ЕС.

Переходный период, о котором стороны уже достигли принципиального соглашения, исключительно важен для Великобритании, поскольку он обеспечит необходимое дополнительное время для создания новых отношений между Лондоном и Брюсселем, говорилось в обзоре МВФ.

Представители как Лондона, так и Брюсселя ранее выразили уверенность, что смогут достичь соглашения об условиях Brexit в течение 4-6 недель, однако эксперты по-прежнему видят риск выхода Великобритании из ЕС без соглашения.

В июле в пригороде Лондона Чекерс министры кабинета Т.Мэй выработали соглашение, в котором определили условия выхода страны из ЕС.

При этом результаты проведенного ранее в сентябре опроса телеканала "Скай-ньюс" показали, что 52% британских подданных не одобряют согласованный в Чекерс план реализации Brexit.

Кроме того, координатор переговоров по Brexit со стороны ЕС Мишель Барнье назвал согласованный в Чекерс план "мертвым" и призвал Лондон принять так называемую "канадскую модель" выхода Великобритании из ЕС, за которую выступает бывший глава МИД страны Борис Джонсон.

В последнее время в Великобритании не стихают разногласия по условиям выхода страны из ЕС. Эти расхождения во мнениях прослеживаются и в рядах находящихся у власти консерваторов. В прошлом месяце из-за разногласий по Brexit правительство покинули министр по делам Brexit Дэвид Дэвис и Б.Джонсон. Они считались сторонниками так называемого "жесткого" варианта выхода из ЕС и не были согласны с идеями Т.Мэй по этой теме.

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Тэги: BREXIT, МЭЙ, СДЕЛКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]