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Дальнее зарубежье 17.09.2018 20:11

Член еврокомиссии Шефчович намерен побороться за место председателя Еврокомиссии

Заместитель председателя Европейской комиссии (ЕК) и член Еврокомиссии по вопросам энергии Марош Шефчович в понедельник объявил о планах принять участие в борьбе за пост председателя ЕК, сообщают европейские СМИ.

Выступая в Брюсселе, словак М.Шефчович заявил, что одна из его главных целей в случае назначения на пост главы Еврокомиссии будет заключаться в том, чтобы избавиться "от заграждений с колючей проволокой в сознании" европейцев.

Он также отметил, что европейские политики должны предпринимать больше усилий, чтобы понять, почему все больше европейцев обращаются к крайне правым взглядам.

СМИ отмечают, что 52-летний словацкий дипломат М.Шефчович cтал, таким образом, стал первым представителем фракции "Прогрессивный альянс социалистов и демократов", заявившим о готовности бороться за пост председателя Еврокомиссии. Эта фракция - вторая по размеру в Европарламенте.

В настоящий момент пост председателя Еврокомиссии занимает Жан-Корд Юнкер, срок его полномочий истекает в следующем году.

Кандидатов на пост нового председателя Еврокомиссии выдвигают по итогам выборов в Европарламент. Ближайшие такие выборы пройдут в мае 2019 года.

Среди других возможных претендентов от европейских социалистов называют члена Еврокомиссии по экономике и финансовым делам Пьера Московиси и еврокомиссара по межведомственным отношениям и верховенству права Франс Тиммерманс.

От Европейской народной партии, которая в 2014 году номинировала Ж.-К.Юнкера, борьбу за пост председателя ЕК борьбу будет вести немецкий политик Манфред Вебер. Он первым выдвинул свою кандидатуру, его решение поддержала канцлер ФРГ Ангела Меркель.

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Тэги: ЕВРОКОМИССИЯ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, КАНДИДАТУРА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]