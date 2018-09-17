Путин и Эрдоган обсуждали ситуацию в Сирии почти 4,5 часа

Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, на которых обсуждалась ситуация в Сирии, завершились в Сочи.

Как передает корреспондент "Интерфакса", встреча продолжалась почти 4,5 часа.

Президент РФ Владимир Путин в начале встречи в Сочи заявил, что намерен обсудить с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом проблемные вопросы и поискать способы решить проблемы в регионе.

"Вопросов очень много, причём есть и сложные вопросы. Я очень рад вас видеть для того, чтобы не только обменяться мнениями по всему этому комплексу вопросов, но и поискать решения там, где их пока нет"- сказал В.Путин.

Он отметил, что российско-турецкие отношения развиваются энергично и позитивно. "Это касается нашего сотрудничества по линии безопасности, особенно в регионе и на международной арене в широком смысле этого слова", - сказал В.Путин.

Президент РФ подчеркнул, что Россия и Турция взаимодействуют также и в торгово-экономической сфере.