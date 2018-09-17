Путин и Эрдоган обсуждали ситуацию в Сирии почти 4,5 часа

Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, на которых обсуждалась ситуация в Сирии, завершились в Сочи.
Как передает корреспондент "Интерфакса", встреча продолжалась почти 4,5 часа.
Президент РФ Владимир Путин в начале встречи в Сочи заявил, что намерен обсудить с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом проблемные вопросы и поискать способы решить проблемы в регионе.
"Вопросов очень много, причём есть и сложные вопросы. Я очень рад вас видеть для того, чтобы не только обменяться мнениями по всему этому комплексу вопросов, но и поискать решения там, где их пока нет"- сказал В.Путин.
Он отметил, что российско-турецкие отношения развиваются энергично и позитивно. "Это касается нашего сотрудничества по линии безопасности, особенно в регионе и на международной арене в широком смысле этого слова", - сказал В.Путин.
Президент РФ подчеркнул, что Россия и Турция взаимодействуют также и в торгово-экономической сфере.
Министр обороны Азербайджана поручил подразделениям на передовой жестко пресекать обстрелы армянскими военными азербайджанских населенных пунктов
Главы МИД стран ШОС обсудят заявку Азербайджана на получение статуса наблюдателя организации - генсек
Пресс-секретарь президента Азербайджана назвал абсурдными и неуместными заявления премьера Армении по ряду вопросов
Ливан планирует провести второй тендер на изучение шельфа
ФАС может возбудить в отношении Samsung дело о координации цен на смартфоны
Сообщения о нарушениях при закупках в системе Росгвардии пока не находят подтверждения - ОНФ
В Германии начинают курсировать поезда на водородном топливе
Рекордное количество россиян посетило Анталью за восемь месяцев 2018 года
ГААД получит около 2 млн манатов на строительство автодороги в Абшеронском районе
ГААД получит 15 млн манатов на строительство автодороги в центральном регионе Азербайджана
ГААД получит более 1,3 млн манатов на строительство автодороги в Зардабском районе
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Банк Республика снизил проценты по наличным кредитам
Bakcell продолжает исполнять желания детей вместе с ASAN Məktub
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»