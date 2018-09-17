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Дальнее зарубежье 17.09.2018 23:00

Турция и Россия намерены общими усилиями очистить Идлиб от террористов - Эрдоган

Турция и Россия договорились совместными усилиями очистить сирийскую провинцию Идлиб от террористов, совместно патрулировать создаваемую там демилитаризованную зону, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Вместе с Россией мы предпримем все усилия, чтобы устранить все радикальные группы из этой территории (из Идлиба - ИФ)", - сказал Р.Эрдоган на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Сочи.

"Турция и Россия скоординировано будут проводить патрулирование этой территории (демилитаризованной зоны в Идлибе - ИФ)", - добавил он.

Р.Т.Эрдоган заявил также, что "Турция укрепит свои наблюдательные пункты в зоне деэскалации".

Он отметил, что в ходе переговоров была достигнута договоренность о том, что "территорию, которая находится под контролем сирийской армии и оппозиции, необходимо демилитаризовать".

"Оппозиция, которая контролирует эти территории, продолжит оставаться там", - подчеркнул турецкий лидер.

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Тэги: ТУРЦИЯ, РОССИЯ, СИРИЯ, ДОГОВОРЕННОСТИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]