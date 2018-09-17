Турция и Россия намерены общими усилиями очистить Идлиб от террористов - Эрдоган

Турция и Россия договорились совместными усилиями очистить сирийскую провинцию Идлиб от террористов, совместно патрулировать создаваемую там демилитаризованную зону, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
"Вместе с Россией мы предпримем все усилия, чтобы устранить все радикальные группы из этой территории (из Идлиба - ИФ)", - сказал Р.Эрдоган на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Сочи.
"Турция и Россия скоординировано будут проводить патрулирование этой территории (демилитаризованной зоны в Идлибе - ИФ)", - добавил он.
Р.Т.Эрдоган заявил также, что "Турция укрепит свои наблюдательные пункты в зоне деэскалации".
Он отметил, что в ходе переговоров была достигнута договоренность о том, что "территорию, которая находится под контролем сирийской армии и оппозиции, необходимо демилитаризовать".
"Оппозиция, которая контролирует эти территории, продолжит оставаться там", - подчеркнул турецкий лидер.
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