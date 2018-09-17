Путин назвал переговоры с Эрдоганом напряженными, но конструктивными и результативными

Президент РФ Владимир Путин дал высокую оценку своим переговорам в понедельник в Сочи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, назвав их весьма содержательными.

"Мы с господином президентом провели весьма содержательные и конструктивные переговоры", - сказал В.Путин по завершении встречи, напомнив, что она уже четвертая в текущем году.

"Я хочу поблагодарить господина президента, всех наших турецких коллег за сегодняшнюю совместную напряженную, но конструктивную и результативную работу", - заключил В.Путин.

По итогам российско-турецкого саммита министрами обороны двух стран был подписан Меморандум о стабилизации в Идлибе.