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Дальнее зарубежье 17.09.2018 22:45

Путин назвал переговоры с Эрдоганом напряженными, но конструктивными и результативными

Президент РФ Владимир Путин дал высокую оценку своим переговорам в понедельник в Сочи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, назвав их весьма содержательными.

"Мы с господином президентом провели весьма содержательные и конструктивные переговоры", - сказал В.Путин по завершении встречи, напомнив, что она уже четвертая в текущем году.

"Я хочу поблагодарить господина президента, всех наших турецких коллег за сегодняшнюю совместную напряженную, но конструктивную и результативную работу", - заключил В.Путин.

По итогам российско-турецкого саммита министрами обороны двух стран был подписан Меморандум о стабилизации в Идлибе.

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Тэги: ПУТИН, ПЕРЕГОВОРЫ, ЭРДОГАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]