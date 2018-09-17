Путин назвал переговоры с Эрдоганом напряженными, но конструктивными и результативными

Президент РФ Владимир Путин дал высокую оценку своим переговорам в понедельник в Сочи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, назвав их весьма содержательными.
"Мы с господином президентом провели весьма содержательные и конструктивные переговоры", - сказал В.Путин по завершении встречи, напомнив, что она уже четвертая в текущем году.
"Я хочу поблагодарить господина президента, всех наших турецких коллег за сегодняшнюю совместную напряженную, но конструктивную и результативную работу", - заключил В.Путин.
По итогам российско-турецкого саммита министрами обороны двух стран был подписан Меморандум о стабилизации в Идлибе.
Министр обороны Азербайджана поручил подразделениям на передовой жестко пресекать обстрелы армянскими военными азербайджанских населенных пунктов
Главы МИД стран ШОС обсудят заявку Азербайджана на получение статуса наблюдателя организации - генсек
Пресс-секретарь президента Азербайджана назвал абсурдными и неуместными заявления премьера Армении по ряду вопросов
Ливан планирует провести второй тендер на изучение шельфа
ФАС может возбудить в отношении Samsung дело о координации цен на смартфоны
Сообщения о нарушениях при закупках в системе Росгвардии пока не находят подтверждения - ОНФ
В Германии начинают курсировать поезда на водородном топливе
Рекордное количество россиян посетило Анталью за восемь месяцев 2018 года
ГААД получит около 2 млн манатов на строительство автодороги в Абшеронском районе
ГААД получит 15 млн манатов на строительство автодороги в центральном регионе Азербайджана
ГААД получит более 1,3 млн манатов на строительство автодороги в Зардабском районе
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Банк Республика снизил проценты по наличным кредитам
Bakcell продолжает исполнять желания детей вместе с ASAN Məktub
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»