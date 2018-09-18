Россия и Армения начали обмен информацией о компьютерных атаках

Регуляторы России и Армении с 17 сентября начали обмен информацией о компьютерных атаках и опытом противодействия таким преступлениям, говорится в пресс-релизе ЦБ РФ.

С российской стороны от имени Банка России с Центральным банком Республики Армения взаимодействует Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ). Соответствующее соглашение заключили глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина и глава ЦБ Армении Артур Джавадян.

Условия соглашения предусматривают уведомление сторонами друг друга об обнаружении или получении информации о компьютерных инцидентах. При наличии технической возможности будет проводиться комплексный анализ такой информации и передача результатов другому участнику соглашения. "Если такая возможность будет отсутствовать, стороны вправе передавать информацию об инциденте партнеру по соглашению для проведения комплексного анализа компьютерного инцидента", - указано в пресс-релизе российского регулятора.

В сообщении также говорится, что 7 июля аналогичное сообщение о взаимодействии в сфере информационной безопасности было подписано с Нацбанком Казахстана. "В перспективе планируется заключить аналогичные соглашения с национальными банками Республики Беларусь и Республики Киргизия", - сообщил ЦБ.