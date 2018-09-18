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Регион 18.09.2018 13:40

Шойгу предупреждает израильского министра о возможном ответе России в связи с гибелью Ил-20

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в телефонном разговоре с главой военного ведомства Израиля Авигдором Либерманом заявил, что Россия оставляет за собой право на ответные шаги в связи с гибелью российского самолета Ил-20 у побережья Сирии, сообщили в Минобороны России.

"Действия израильского военного ведомства не отвечают духу российско-израильского партнерства, и мы оставляем за собой право на дальнейшие ответные шаги", - сказал С.Шойгу в разговоре с израильским коллегой.

Российский самолет-разведчик Ил-20 был сбит над Средиземным морем системой ПВО Сирии С-200 в ночь на вторник. Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что его подставили под удар израильские самолеты. "Прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под огонь средств ПВО Сирии. В результате Ил-20, у которого эффективная отражающая поверхность на порядок больше чем у F-16, был сбит ракетой комплекса С-200", - сказал генерал.

"Расцениваем данные провокационные действия Израиля как враждебные. В результате безответственных действий израильских военных погибло 15 российских военнослужащих. Это абсолютно не отвечает духу российско-израильского партнерства", - заявил И.Конашенков.

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Тэги: РОССИЯ, ШОЙГУ, ИЗРАИЛЬ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]